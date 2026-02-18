Кристин Лагард напуска предсрочно ЕЦБ?

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард планира да се оттегли от своя пост преди края на осемгодишния си мандат, съобщава "Файненшъл таймс", позовавайки се на свой източник. Според информацията, тя възнамерява да се оттегли преди президентските избори във Франция през април 2027 г., за да позволи на френския президент Еманюел Макрон и на германския канцлер Фридрих Мерц да изберат нейния наследник.

Изборите във Франция

Мандатът на Лагард приключва през октомври 2027 г., но някои се опасяват, че крайната десница във Франция може да спечели президентска надпревара в страната през пролетта на 2027 г., което ще усложни избора на нов лидер на най-важната финансова институция в Европа. Макрон не може да се кандидатира отново за трети мандат.

Позовавайки се на източник, запознат с въпроса, финансовото издание съобщава, че Лагард все още не е решила точния момент на напускане, но е била склонна Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц да бъдат ключовите фактори при определянето на нейния наследник.

Говорител на ЕЦБ заяви след публикуването на новината, че "президентът на ЕЦБ Лагард остава напълно фокусирана върху мисията си и не е взела никакво решение относно края на мандата си".

Само преди седмица управителят на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало обяви, че ще се оттегли от поста си през юни 2026 г. - повече от година преди края на мандата си, което да позволи на Макрон да назначи негов заместник преди президентските избори, които крайната десница може да спечели.

Въпреки че изборът на наследник на Лагард ще зависи от всички лидери от 21-членната еврозона, досегашната практика показва, че всеки успешен кандидат трябва да има подкрепата както на Германия, така и на Франция, за да си осигури поста, отбелязва "Файненшъл таймс"

Все още няма официални кандидати за поста, но в средите на ЕЦБ се споменават няколко имена като потенциални наследници на Кристин Лагард. Според финансово издание, сред потенциалните кандидати за нейния наследник са бившият управител на Испанската централна банка - Пабло Ернандес де Кос, бившият президент на Нидерландската централна банка Клаас Нот, членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел и президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел.

Най-известните сред тях са бившият ръководител на Нидерландската централна банка Клаас Нот и генералният мениджър на Банката за международни разплащания Пабло Ернандес де Кос.

Мандатът на Лагард в ЕЦБ, който не може да се подновява, е до 31 октомври 2027 г. Преди да оглави ЕЦБ, тя беше управляващ директор на Международния валутен фонд от 2011 до 2019 г., а преди това - френски финансов министър.