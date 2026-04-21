Радар за икономика: Най-важните новини на 21 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 21 април 2026 г.

Трайков обясни защо цените на горивата няма да паднат скоро

Разходите по логистиката на рафинерията "Лукойл" са се увеличили от порядъка на 10 пъти в сравнение с предкризисните нива. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по повод на срещата на кризисния щаб, който следи и контролира цените на горивата и основни стоки на фона на напрежението в Близкия изток. Той посочи, че тази информация е получена от представители на митниците и от ръководството на рафинерията.

Трайков обясни защо цените на горивата няма да паднат скоро

Петролен шок или временен завой? Анализатори с предупреждение след последните ценови промени

Цената на петрола пое надолу в сутрешната търговия, след като инвеститорите оцениха вероятността преговорите между САЩ и Иран да се състоят още тази седмица и да доведат до увеличаване на предлагането от ключовия регион на Близкия изток. Спадът идва след рязко поскъпване вчера, когато Брент нарасна с 5,6 на сто, а американският сорт – с 6,9 на сто.

Петролен шок или временен завой? Анализатори с предупреждение след последните ценови промени

С колко поскъпнаха горивата в ЕС и къде е България?

Цените на горивата за лични превозни средства в ЕС регистрираха значително повишение през март 2026 г., показват най-новите данни на Евростат. През март цените на горивата в ЕС са се увеличили с 12,9 на сто на спрямо същия месец 2025 г., а в еврозоната – с 13,4 на сто, като почти всички държави членки отчитат поскъпване. На месечна база през март увеличението е 13,5 на сто както в ЕС, така и в еврозоната.

Още: С колко поскъпнаха горивата в ЕС и къде е България?

Руската икономика върви към катастрофа въпреки цените на петрола, Путин лъже Запада с данните

Изпадналата в затруднено положение икономика на Русия не е успяла да се възстанови, въпреки че покачващите се цени на петрола по време на войната в Близкия изток са попълнили изчерпаните хазни на Кремъл. Оценката е на ръководителя на шведското военно разузнаване Томас Нилсон, който каза пред Financial Times, че Москва ще има нужда цените на суровия петрол тип „Уралс" (основната руска петролна смес) да останат над 100 долара за барел в продължение на една година, за да покрие бюджетния си дефицит. А ако иска да оправи и другите си икономически проблеми, периодът трябва да е значително по-дълъг.

България пое нов дълг от стотици милиони евро

Министерството на финансите (МФ) пое нов дълг в размер на 150 млн. евро, става известно от информация на ведомството. МФ преотвори емисия петгодишни ДЦК, която беше пусната в обращение на 28 януари 2026 г. Емисията е деноминирана в евро, с падеж 28.01.2031 г. и годишен лихвен купон от 2,75 процента. Обемът на емисията в обращение беше увеличен със 150 млн. евро на проведения вчера аукцион, с което достигна 450 млн. евро номинална стойност.

България пое нов дълг от стотици милиони евро