Радар за икономика: Най-важните новини на 3 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 3 февруари 2026 г.

Инфлацията в България през първия месец с еврото: Експресна оценка

През януари 2026 г. спрямо декември 2025 г. месечната инфлация в България е 0,7 на сто, а инфлацията през януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3,6 на сто. Това показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ), представена от председателя на НСИ Атанас Атанасов по време на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото, които се състоя в сградата на Министерския съвет.

Кабинетът в оставка продължава да тегли заеми

В същото време стана ясно, че Министерството на финансите ще предложи за продажба държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 10 години в размер на 150 млн. евро на аукцион, предвиден за 9 февруари тази година. Новият заем ще бъде вече трети аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар само от началото на 2026 година.

Любопитен завой в курса на еврото

Курсът на новата ни валута - еврото направи любопитен завой, като първо късно вчера отстъпи позиции и слезе сериозно под психологическа граница от 1,18 спрямо щатския долар, но тази сутрин отново се възстанови до известна степен. През миналата седмица европейската валута надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската.

Доларът и ситуацията с Иран повлияха върху цената на петрола

А пък по-силният долар се отрази на петрола. Цената му отбеляза спад за втори пореден ден в сутрешната азиатска търговия. Пазарните участници анализират възможността за отслабване на напрежението между САЩ и Иран, докато стабилният курс на щатския долар оказа по-силен натиск за понижение на цените, предаде Ройтерс. Индексът на щатския долар, който е близо до най-високото си ниво от повече от седмица, а по-силният долар намалява търсенето от чуждестранни купувачи на суров петрол, търгуван в долари.

Пълен обрат с цената на златото

Цената на златото пък се възстанови днес след историческия срив. Според някои анализатори последните корекции на цените на благородните метали представляват по-скоро временна промяна на позиции, отколкото траен спад. Цената на златото се възстанови след понижението в понеделник и срива с почти 10 на сто в петък - най-значителният в рамките на ден от десетилетия.

