Разбирателство в ЕС, касаещо и България - задължително да има адекватна минимална заплата

Минималната работна заплата в ЕС трябва да бъде адекватна, за да осигури достоен стандарт на живот. Работниците, техните представители и членовете на синдикатите трябва да разполагат с право на обезщетение в случай на нарушаване на правилата, гласи документът. В него е записано зачитане на правомощията на националните органи и социалните партньори за определяне на заплатите, както и колективното договаряне да бъде засилено в страните, където то обхваща по-малко от 80% от работниците.

В 21 от 27-те страни на ЕС минималната работна заплата е законово определена – включително в България. В останалите 6 - Австрия, Дания, Италия, Кипър, Финландия и Швеция, равнището на заплатите се определя чрез колективно договаряне. Изразена в евро, месечната минимална работна заплата варира в широки граници в ЕС - от 332 евро в България до 2202 евро в Люксембург, според данни на "Евростат" от 2021 г.

Споразумението е било постигнато между ЕП и Европейския съвет в понеделник вечерта и бе обявено на специална пресконференция на 7 юни.

