Рязък обрат с цената на природния газ в Европа

Цените на природния газ в Европа пое рязко надолу, като тя вече е под границата от50 евро за мегаватчас. Фючърсите на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента се търгуват за 48,850 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE тази сутрин българско време. Днешната търговия на борсата започна от равнище 49,500 евро за мегаватчас.

Понижение с почти 10 на сто

Вчера борсата затвори при стойности от 54,041 евро за мегаватчас, което означава, че цената към настоящия момент спрямо вчера се е понижила с 9,61 на сто. Това се случва след съобщения, че Съединените щати са изпратили на Иран предложение от 15 точки, насочено към прекратяване на войната в Близкия изток.

Още: След ударите в Близкия изток: Огромен скок в цената на природния газ в Европа

Цената на природния газ в Европа скочи рязко през изминалите седмици, след ескалацията на напрежението в Близкия изток и атаките срещу енергийна инфраструктура и газови находища в Катар и Иран.

"Газов хъб Балкан"

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 25 март, е 48,90 евро за мегаватчас или с 9,92 на сто по-малко от вчера в същия сегмент.

Още: Пристигна голям танкер с природен газ за България, цената е неочаквана

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 53,75 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 48,90 евро за мегаватчас.