Стрелба в Ормузкия проток: Цената на петрола не реагира според очакванията

08 май 2026, 8:51 часа 717 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Ескалацията на напрежението в Ормузкия проток и обстрелите в ОАЕ и Иран (ирански информационни източници съобщиха, че имало взривове при иранското пристанище Бандар Абас) не доведе до значима промяна в цените на различните видове суров петрол. Всъщност, напрежение с ограничени обстрели има вече две денонощия – но явно пазарите вече не реагират панически.

Според платформата за следене на информацията за енергийните борсови пазари на CNBC, европейският сорт петрол "Брент" е на ниво 101,07 долара за барел т.е. 1,01% поскъпване. Лекият суров петрол е на ниво 95,42 долара за барел или 0,62% поскъпване. Цената на "Брент"-а е за договори с доставка за юли, докато за американския суров петрол – за юни.

Обстрелите в Ормузкия проток бяха определени от американския президент Доналд Тръмп като "приятелско потупване по рамото“ - ОЩЕ: "Примирието" в Близкия изток: Удари в Ормузкия проток, ирански ракети по ОАЕ (ВИДЕА)

Междувременно, на дневен ред е и новината, че ОАЕ са почнали да изнасят петрол през Ормузкия проток, макар и в по-ограничено количество от нормалното. Това става с по-малки кораби, с изключени транспондери. Новината е знакова, защото явно емирствата приемат риска от ирански удари, но изглежда ситуацията е такава, че им е необходимо да действат – ОЩЕ: Танкери на ОАЕ преминават незабелязано през Ормузкия проток

Ивайло Ачев
