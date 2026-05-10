"Имаме афинитет да имаме автомобил": Шокиращи данни колко коли не ползваме. Къде са електромобилите?

В България има адски много автомобили – 3,6 млн. Спрямо европейските числа сме в горната част на класацията. Едно семейство има 2-3 автомобила. Но втората марка автомобили в България по разпространение е премиум германска марка, като сме рекордьор по старост на колите – средно 20 години. Това заяви Александър Костадинов, председател на Асоциацията на автомобилните производители, в сутрешния неделен блок на БНТ, воден от Георги Любенов.

Около 30% от автомобилите в България не се използват – почти или изобщо, каза още Костадинов, посочвайки данни от изследване на асоациацията. Съответно техническото им състояние е такова, което може да се опише като проблемно. Заради замърсяване на въздуха годишно у нас умират между 10 000 и 12 000 души, данни на Световната банка, каза още той.

Факт е, че в България данъците за най-старите автомобили са най-ниски и трябва да се мисли в тази посока, заяви Костадинов. Той каза и, че "в последните години" рекордът за един автомобил е 10 000 000 евро - десетина българи си купили такива коли, по поръчка.

Електромобилите ли са бъдещето?

Костадинов посочи и друго – на много места по света автомобилите имат паспорти и всеки може да проследи историята на всеки автомобил. На второ място в нашето изследване хората искат стимули за хибридни и електрически автомобили. До края на 2025 година в България има 30 000 електромобила – Костадинов изрично подчерта, че "центърът на София не е България". Един електромобил няма да е много по-скъп от кола с двигател с вътрешно горене, по-скоро това е въпрос на настройка на потребителя, заяви той. И даде за пример Гърция – няколко програми за подпомагане да се връщат стари коли и да се сменят с електромобили. В Румъния субсидията за покупка на електромобили е 10 000 евро, добави той.

Александър Костадинов посочи, че процесът да преминем от бензинови към електромобили отнема време. Въпрос на визия е да направим така, че производството на ток да е зелено и целият процес да влезе в мобилността - бъдещето е на електрическите автомобили, убеден е той.

