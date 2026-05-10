"Не искам да се създават нехуманни наредби": Лекарски гняв за телемедицината

Думите от заглавието са на общопрактикуващия лекар д-р Гергана Николова, член на УС на Българския лекарски съюз (БЛС), и те касаят променената Наредбата за медицинска помощ от разстояние. Тя директно визира комункация, при която пациент прати снимки на лекар просто да се увери какво му е, дори сериозно състояние като съмнение за рак, сега не може.

Друга недомислица, според д-р Николова, е, че сега с промените ако почне преглед по видеовръзка и лекарят прецени, че нещо не може да оцени, веднага може да прекъсне връзката и да каже на пациента да дойде при него - някога. "Поставени сме пред дилемата система-лекар - дали да изпълняваме абсурдните наредби", каза д-р Николова пред bTV. Тя призна - не мога да спра да отговарям на моите пациенти, когато ми пращат нещичко (през някое мобилно приложение) и ме питат за него. Д-р Николова посочи и друго очевидно нещо - възрастни, трудноподвижни пациенти, ще бъдат адски затруднени да идват на място за преглед.

С новата наредба се регламентира използването на съвременни технологии за лечение и диагностика, като телемедицината ще може да се прилага само когато е осигурено ниво на безопасност, еквивалентно на присъствен преглед. С други думи - да се пазят лични данни. Но д-р Николова посочи, че на ниво комисия в парламента от 11 сериозни забележки на Българския лекарски съюз по промените под внимание не е взета нито една от забележките. "Заедно страдаме от нещо, което е недомислено", подчерта тя.

