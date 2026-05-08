Тръмп: Бензинът поевтиня значително (ВИДЕО)

"Цените на бензина паднаха днес – погледнахте ли? Те намаляха много значимо. Знаете ли какво стана днес – цените на бензина паднаха много, а борсовите индекси скочиха много. Цените на бензина паднаха и аз го видях днес". Това заяви американският президент Доналд Тръмп.

Към момента платформата за следене на живо на цените на енергийните деривати сочи, че цената на бензина (RBOB) е 3,4261 долара или поевтиняване от около 0,80%, докато и американският суров петрол, и сортът „Брент“ са под 100 долара за барел – съответно 94,23 долара и 99,86 долара. RBOB е основният бензинов компонент, използван в САЩ за смесване с етанол (обикновено 10%) за производство на бензина, който се сипва по американските бензиностанции. Но само след едно опресняване на информацията се видя движение нагоре при RBOB – 3,4318.

Последваха и обещания – само да свърши войната с новината и бензинът ще поевтинее толкова, колкото никой никога не е виждал, като Тръмп заговори за по-ниско ниво от например в Айова, където имало и 2 долара за галон, но преди време.

Gas prices are way down. Have you looked?

