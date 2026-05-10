10 май в историята: Убит е Георги Обретенов. Левски пише "заплашителното" писмо

10 май 2026, 7:45 часа 724 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

10 май 1876 г.: Загива Георги Обретенов

На този ден през 1876 г. е убит революционерът Георги Обретенов - синът на революционерката баба Тонка Обретенова. Той намира смъртта си при сражение с турците край котленското село Нейково.

Георги Обретенов, който е назначен за помощник-апостол във Сливенския революционен окръг, завършва образованието си в Юнкерското училище в Одеса. Остава там само 5 години и се завръща в България, където участва активно в подготовката на въстанието. Революционерът се завръща в Румъния след неуспеха на Старозагорския бунт. По време на Априлското въстание той се присъединява към четата на Стоил войвода и тази на Иларион Драгостинов. Дружината, която наброява общо 70 души, води няколко тежки сражения с турските потери.

На 10 май 1876 година четата на Стоил войвода, част от която е Георги Обретенов, води сражение в Котленско. По време на боевете Стоил войвода е ранен. Освен Георги Обретенов е убит и знаменосецът Стефан Серткостов. Раненият Стоил войвода поема знамето на четата и повежда останалите четирима въстаници. Но след като е повторно ранен, той спира между селата Близнец и Бинкос, Сливенско.

Два дни по-късно, на 12 май, раненият войвода е заловен в местността Съчма чешме, намираща се край с. Бинкос. Но дори след като е заловен от турската потеря, той не скланя глава пред поробителя. Смелият войвода отказва да върви вързан. Заради дръзката си постъпка е обезглавен. Турците забиват главата му на кол и я разнасят из село Близнец, за да всеят ужас сред въстаналото население.

10 май 1871 г.: Васил Левски пише "заплашително писмо"

На този ден през 1871 година Васил Левски изготвя така нареченото "заплашително писмо". То е написано от името на "Привременното правителство в България" и е адресирано до карловския чорбаджия Ганчо Мильов. В писмото Апостола обяснява какви са целите на борбата. Той пише: "В Българско не ще има цар, а народно управление и "всекиму своето". Всеки ще си служи по вярата и законно ще се съди както българинът, така и турчинът. Свободна и чиста република."

Таня Станоева
