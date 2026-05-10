Борсови цени: Зеленчуците поевтиняват, но морковите и краставиците "скачат"

През изминалата седмица цените на повечето основни зеленчуци на стоковите борси и тържищата в България отбелязаха спад, докато при плодовете се наблюдава обратната тенденция. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) показват леко понижение на Индекса на тържищните цени (ИТЦ) с 0,15 на сто до нива от 2,687 пункта.

Спад при лука и чушките, шоков скок при морковите

Най-осезаемо е поевтиняването при зрелия кромид лук, чиято цена падна с близо 10% и се търгува средно по 0,48 евро за килограм. Потребителите на едро плащат по-малко и за зелените чушки (-6,03%), доматите (-1%) и картофите. С лек спад в цените се движат още зелето, червените чушки и тиквичките.

На този фон обаче изпъква драстичното поскъпване на два продукта. Морковите са увеличили цената си с цели 23%, достигайки 0,80 евро/кг, а краставиците са поскъпнали със 17,5% до средна цена от 1,80 евро за килограм. Зелената салата също следва възходящ тренд с ръст от 2,48%.

Плодовете: Ябълките водят класацията по поскъпване

При плодовете тенденцията е почти изцяло възходяща. Единствено портокалите поевтиняват (с 4,36% до 1,26 евро/кг). Всички останали масови плодове се търгуват на по-високи цени:

Ябълки: +4,93% (1,33 евро/кг);

Лимони: +1,9% (2,15 евро/кг);

Банани: +1,81% (1,55 евро/кг).

Млечни продукти и месо

При млечните изделия се наблюдава „ножица“. Докато сиренето и кашкавалът поскъпват съответно с 1% и 1,5%, прясното и киселото мляко отчитат леко поевтиняване. Киселото мляко вече се продава средно по 0,68 евро за кофичка от 400 грама. Цената на маслото (пакет 125 г) обаче се повишава с 1,6 на сто.

Добра новина за потребителите има при месото и яйцата – замразеното пилешко месо е поевтиняло с 1,2%, а яйцата (размер М) се търгуват по 0,23 евро за брой на едро.

Варива и основни стоки

Цената на ориза отбелязва значителен ръст от над 5%, достигайки 1,60 евро/кг. Брашното, захарта, фасулът и лещата също се продават по-скъпо спрямо предходната седмица. Единствено при слънчогледовото олио се наблюдава минимален спад, като цената му остава стабилна около 1,75 евро за литър.

