Новият вицепремиер Пулев обяви мерки срещу инфлацията и високите цени на горивата

Борба с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост, мерки срещу растящите цени на горивата, ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции са сред основните приоритети на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той прие поста от служебния министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова. Той обясни, че целта е да се вдъхн спокойствие на хората и добави, че са готови с много конкретни действия, поставяйки ги в три основни области - земеделие, енергетика и икономика.

ОЩЕ: Кой е Александър Пулев - предложението на Румен Радев за вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

По думите на Пулев „най-най-важната тема на деня“ е инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост, като посочи, че още в понеделник с екипа в Народното събрание ще имат много конкретни законодателни инициативи. „Ще видите решителност, ще видите готовност да вървим в една неутъпкана пътека и посока, смело, не на война срещу веригите, срещу търговските обекти, а на война срещу нелоялните търговски практики“, каза министър Пулев.

"Отчетност, прозрачност, завишаваме глобите, санкциите, заздравяваме капацитета на регулаторите и започваме проверки, проверки, проверки, глоби, глоби, глоби, така че да вдъхнем вяра в хората, че държавата е с тях - заедно с регулаторите като „един юмрук“ да се борим с инфлационния натиск при цените на храните", каза още той.

Относно цените на горивата Пулев посочи, че има до голяма степен привнесена инфлация и декларира в тази връзка, че са готови с категорични, решителни мерки.