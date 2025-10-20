Войната в Украйна:

С колко нарасна българската икономика през 2024 г.: Актуализирани данни

През 2024 г. брутният вътрешен продукт на България се е увеличил в реално изражение с 3,4 на сто спрямо 2023 година. Това показват актуализирани данни на Националния статистически институт (НСИ).

За миналата година БВП достига номинален стойностен обем от 204,907 млрд. лева, а брутната добавена стойност възлиза на 178,772 млрд. лева.

През 2024 г. секторът на услугите увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,9 процентни пункта до 73,1 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в индустриалния сектор, намалява до 24,2 на сто през 2024 г. при 25,9 на сто през 2023 година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2,7 на сто, което е намаление с 0,2 процентни пункта спрямо 2023 година.

