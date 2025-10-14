МВФ повиши прогнозата за българската икономика

Икономическият растеж на България ще се ускори до 3 процента през 2025 г. и 3,1 процента догодина спрямо темпа от 2,8 процента през 2024 година. Това сочат най-новите прогнози на Международния валутен фонд, публикувани днес в доклада "Перспективи за световната икономика".

За инфлацията също се очаква ускоряване – до 3,6 на сто тази година и 3,4 на сто през 2026 г. спрямо отчетените за миналата година 2,6 на сто.

Публикуваните оценки отговарят на очакванията, очертани след приключването на мисията на МВФ в България през септември, в чиито заключения бе посочено, че високият растеж се "подкрепя от трайно високо частно потребление, подкрепено от силния растеж на кредитирането и фискалните облекчения", а инфлацията се очаква постепенно да се забави след нивата около 3,5 на сто през тази и следващата година.

Оценките за растежа са повишени спрямо априлската прогноза на МВФ, когато за страната ни се предвиждаше растеж от съответно 2,5 процента и 2,7 процента. Инфлационните очаквания са коригирани леко надолу за текущата година (3,7 процента през април) и нагоре за догодина (2,3 на процента).

