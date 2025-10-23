Санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт" промениха рязко цената на петрола

Цената на петрола отбеляза рязък скок в началото на азиатската търговия в четвъртък, 23 октомври, след като американският президент Доналд Тръмп обяви санкции срещу най-големите руски петролни компании. Това може да доведе до ограничаване на глобалните доставки. Така цените на суровия петрол се възстановиха от петмесечното дъно, достигнато по-рано тази седмица. Положителните данни за запасите в САЩ също оказаха подкрепа.

Цените

Фючърсите за декември на сорта "Брент", който е референтен за Европа, скочиха с 3% до 64,44 долара за барел. След началото на търговията цената продължи да се покачва и към момента на публикуване на материала е 64,74 долара.

Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) се повишиха с 3% до 60,26 долара за барел. Към момента на публикуване на материала цената е 60,6 долара.

Тръмп наложи санкции на руските компании "Лукойл" и "Роснефт"

В сряда Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт" - двете най-големи петролни компании в Русия, и за пореден път призова за незабавно прекратяване на огъня срещу Украйна. Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че компаниите финансират военната машина на Кремъл и че министерството му е готово да предприеме по-нататъшни действия срещу Москва.

Санкциите сега блокират част от световните доставки на петрол и спомогнаха за облекчаване на опасенията от предстоящ излишък на предлагането.

Всичко това е обрат в позицията на Тръмп спрямо Руската федерация - досега той не беше налагал никакви директни наказателни мерки на страната през втория си мандат.

По-рано тази година се опита да окаже натиск върху големите купувачи на руски петрол – Индия и Китай – и наложи високи търговски мита (допълнителни 25%, общо 50%) на Ню Делхи заради индийските покупки на руски петрол. Последните доклади сочат, че Индия проявява известна готовност да прекрати закупуването на руски петрол и може да потърси нефт от други източници. Последният кръг от санкции на САЩ също може да доведе до почти пълно спиране на доставките на евтин руски петрол за индийските рафинерии, съобщи Bloomberg в четвъртък, позовавайки се на мениджъри от сектора.

"Трябва да изчакаме и да видим дали тези последни санкции ще бъдат по-ефективни и дали Русия ще успее да ги заобиколи, както направи с ограниченията по-рано тази година", пишат анализаторите от ING в свой доклад. Те отбелязват обаче, че независимо от това, последните санкции на Тръмп представляват поврат в политиката на САЩ спрямо Русия и увеличават риска от налагане на още мерки срещу Москва и нейните купувачи на петрол, особено ако не бъде постигнат напредък по отношение на мирното споразумение с Украйна.

Санкциите на ЕС също оказват влияние

Отделно от това Европейският съюз наложи нови санкции на Русия, насочени към сенчестия флот от танкери на Москва. Блокът засегна и вноса на руски втечнен природен газ: Страните от ЕС се разбраха за 19-ия пакет санкции срещу Русия: Какво е заложено в него?

Намаляването на запасите в САЩ подкрепя цените на петрола

Цените на петрола се възстановиха от петмесечното дъно, достигнато по-рано тази седмица, след като данните показаха, че запасите в САЩ неочаквано са намалели през седмицата до 17 октомври. Те са се понижили с 0,96 милиона барела при очаквания за увеличение с 2,2 милиона барела. Намаляването на запасите от бензин и дестилати също допринесе за оптимизма относно търсенето в най-големия потребител на гориво в света.

Пазарите сега търсят повече сигнали за състоянието на американската икономика от ключовите данни за потребителската инфлация за септември, които ще бъдат публикувани в петък, съобщава investing.com.

Притесненията за американската икономика и търсенето на гориво бяха основен фактор за понижението на цените на петрола през последните седмици. Напрежението в търговските отношения между САЩ и Китай и силният долар също оказаха натиск върху цените на петрола.