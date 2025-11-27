Не всички са фактурирани за ток: Проверяват държавната електрическа компания в Румъния

Министърът на енергетиката Богдан Иван изпрати проверка в Румънската държавна електрическа компания „Хидроелектрика“ след появила се в публичното пространство информация, според която компанията е продавала електроенергия без да фактурира 20 компании и религиозни институции, съобщи първата частна информационна агенция "Аджерпрес“. „След появилата се в публичното пространство информация, предприех действия служебно и разпоредих започване на проверки чрез контролния орган на Министерството на енергетиката. Имам нулева толерантност към привилегиите върху парите на румънците", подчерта“, заяви енергийният министър на Румъния.

Ще има наказания за нарушителите

Енергийният министър на Румъния подчерта, че всички преференциални договори подлежат на проверка, а тези, които са се облагодетелствали чрез злоупотреба, ще платят изцяло, а пък тези, които са подписали, ще бъдат подведени под отговорност.

"Хидроелектроника" не е ничия касичка

Според него „Хидроелектрика“ не е ничия „касичка“, а енергията е стратегически ресурс на румънската държава, „не бонус за батерии и взаимоотношения“. „Никоя компания, институция, фондация или политическа „препоръка“ не е над закона. Правилата са прости. Консумирате ли? Плащате ли. Не плащате ли? Губите договора и носите правна отговорност. Уверявам ви, че по време на моя мандат подобни ситуации няма да бъдат толерирани. Енергията е стратегически ресурс на румънската държава, а не бонус за купчини и взаимоотношения“, уточни още Богдан Иван. ОЩЕ: Румъния инвестира на държавно ниво в развитието на ВЕЦ