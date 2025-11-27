Екстрадирането приключи успешно: Задържаният за взрива на "Северен поток" вече е в Германия

Задържаният в Италия украинец Сергей Кузнецов за координиране на саботажа на газопровода „Северен поток“ през 2022 г. пристигна в Германия в четвъртък, след като върховният съд на италианската страна одобри предаването му миналата седмица, съобщиха германските федерални прокурори, съобщи "Ройтерс". Германските прокурори го обвиняват, че е част от група хора, които са поставили устройства върху тръбопроводите близо до датския остров Борнхолм в Балтийско море.

Заподозреният бе задържан с европейска заповед за арест в италианския град Римини през август, но прехвърлянето му бе възпрепятствано многократно.

Взривът на Северен поток

Експлозиите, които разрушиха тръбопровода в Балтийско море преди три години, до голяма степен прекъснаха транзита на руски газ към Европа, свивайки енергийните доставки на континента, въпреки че Русия вече до голяма степен беше спряла доставките. Русия и западните страни заявиха, че инцидентът е акт на саботаж. Разследващите прекараха години в разплитане на мистерията кой стои зад него.

Запозодреният отрича

Мъжът, идентифициран като Сергей Кузнецов, съгласно германските закони за поверителност, които по принцип забраняват пълната идентификация на заподозрените, отрича всякаква роля в атаките.

Адвокатът му Никола Канестрини заяви, че е уверен, че клиентът му ще бъде оправдан на съдебен процес в Германия.

Има и втори задържан

Припомняме, че за взрива има и втори задържан, но в Полша, който обаче не е екстрадиран в Германия. В края на септември в Полша беше задържан украинецът Владимир Журавльов, за когото Германия издаде заповед за ареста му по подозрение за взривяването на Северен поток. ОЩЕ: Три години по-късно: Интриги в Европа около взрива на "Северен поток"

Останалите заподозрени

Всеволод К. е украински военен, който изчезна във войната с Русия през 2024 г. - на 52 години. Преди да бъде изпратен на фронта, той се обучава в Германия.

Юри Т. е капитанът на палубата. Опитен ветроходец родом от Одеса, участвал в големи регати.

Валерия Т. е 40-годишна гмуркачка, украинска рекордьорка по дълбоководно гмуркане (104 метра). Източници на германски издания заявиха, че тя е убедила групата да извърши саботажа, макар времето да е било лошо.

Евгений У. е водолаз, преподавател в същото водолазно училище в Киев като Валерия Т. и Владимир Журавльов. Германските медии, позовавайки се на данни от разследването, пишат, че първоначално той е бил член на друга диверсионна група, която е трябвало да взриви "Турски поток", но по неизвестни причини саботажът не е извършен.

Германските следователи също "много биха искали да говорят" с 41-годишния Рустем А., пише Die Zeit. Той е бизнесмен, собственик на няколко фирми, сред които свинеферма и завод за термопомпи. Чрез една от фирмите му е платена яхта, на която са доставени експлозиви до мястото на саботажа. Германски журналисти дори отишли в Киев, за да разговарят с Рустем К., но той отказал. ОЩЕ: Украинец е арестуван в Италия заради взрива на "Северен поток"