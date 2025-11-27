Путин бяга от украинското знаме като дявол от тамян: Киргизстан му скри цяло посолство (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин се страхува от украинското знаме, както дяволът се страхува от светена вода. Така беларуската опозиционна телевизия NEXTA коментира странната визита на лидера на Кремъл в Киргизстан, където украинското посолство беше буквално скрито зад огромен екран. Причината - дипломатическата мисия в Бишкек е разположена точно срещу правителствената резиденция, където Путин беше посрещнат. Посолството е било покрито, за да не предизвика украинското знаме яростна реакция у стопанина на Кремъл.

В опитите си да спечелят благоразположението на диктатора от съседната страна, властите в киргизстан в крайна сметка се изложиха пред целия свят, смята телевизията, публикувайки и видео.

🤡Putin is afraid of the Ukrainian flag like the devil fears holy water



This is pure absurdity. During Putin’s visit to Kyrgyzstan, the Ukrainian embassy was literally hidden behind a giant screen.



The reason? The embassy faces the government residence where Putin was being… pic.twitter.com/bLweTlLDuC — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2025

Посещението на Путин в Киргизстан

Владимир Путин пристигна във вторник в Киргизстан, с което постави началото на тридневното си посещение, по време на което се срещна с регионални лидери.

Още: За Путин мирът не е опция: Споразумение с Украйна е "юридически невъзможно", ще покажем "силата на оръжието" (ВИДЕО)

„Посещението ще бъде важно събитие за развитието на стратегическото партньорство и съюзническите отношения между двете страни“, заяви пред информационната агенция "Интерфакс" говорител на президентската администрация на Киргизстан преди пристигането на Путин.

Съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви по-рано, че Путин ще проведе неформални разговори с киргизския президент Садир Джапаров във вторник, а в сряда ще вземе участие в официални преговори и ще подпише декларация за сътрудничество.

Руският лидер бе придружен от министри и бизнесмени, включително от милиардера Роман Абрамович. По време на визитата руският диктатор се срещна и с беларуския си колега Александър Лукашенко.

Още: САЩ пробутват мирното си споразумение на Украйна, макар да са разбрали как Русия се готви за още война