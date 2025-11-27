Войната в Украйна:

Путин бяга от украинското знаме като дявол от тамян: Киргизстан му скри цяло посолство (ВИДЕО)

27 ноември 2025, 17:25 часа 243 прочитания 0 коментара
Руският диктатор Владимир Путин се страхува от украинското знаме, както дяволът се страхува от светена вода. Така беларуската опозиционна телевизия NEXTA коментира странната визита на лидера на Кремъл в Киргизстан, където украинското посолство беше буквално скрито зад огромен екран. Причината - дипломатическата мисия в Бишкек е разположена точно срещу правителствената резиденция, където Путин беше посрещнат. Посолството е било покрито, за да не предизвика украинското знаме яростна реакция у стопанина на Кремъл.

В опитите си да спечелят благоразположението на диктатора от съседната страна, властите в киргизстан в крайна сметка се изложиха пред целия свят, смята телевизията, публикувайки и видео.

Посещението на Путин в Киргизстан

Владимир Путин пристигна във вторник в Киргизстан, с което постави началото на тридневното си посещение, по време на което се срещна с регионални лидери.

„Посещението ще бъде важно събитие за развитието на стратегическото партньорство и съюзническите отношения между двете страни“, заяви пред информационната агенция "Интерфакс" говорител на президентската администрация на Киргизстан преди пристигането на Путин.

Съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви по-рано, че Путин ще проведе неформални разговори с киргизския президент Садир Джапаров във вторник, а в сряда ще вземе участие в официални преговори и ще подпише декларация за сътрудничество.

Руският лидер бе придружен от министри и бизнесмени, включително от милиардера Роман Абрамович. По време на визитата руският диктатор се срещна и с беларуския си колега Александър Лукашенко.

Димитър Радев
