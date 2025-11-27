Студио Actualno:

"Това е нашата червена линия": БСП настоява за социалните придобивки в бюджета, иначе напуска властта (ВИДЕО)

27 ноември 2025, 17:59 часа 361 прочитания 0 коментара
"Това е нашата червена линия": БСП настоява за социалните придобивки в бюджета, иначе напуска властта (ВИДЕО)

"Ако няма възможност да продължим заложените социални политики  - "БСП - Обединена левица" ще преосмисли своето участие в управлението", каза вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров по време на брифинг в централата на партията след решението за отлагане на бюджетната процедура за 2026 г. Според именно това отлагане поставя поставя под риск всички социални политики, заложени в бюджета за следващата година. "Компромиси с доходите, семействата, пенсиите, здравето, състоянието на общините, не може да има", подчерта Зафиров и добави: "Това е нашата червена линия". ОЩЕ: Борисов нареди бюджетът да бъде изтеглен (ВИДЕО)

"Този бюджет трябва да бъде един своеобразен щит и най-вече защита на хората в навечерието на влизането в еврозоната. Поели сме конкретни ангажименти към българските граждани, именно тяхното изпълнение и стабилизирането на страната бяха причината да участваме в тази формула на управление", коментира Зафиров. 

"Този филм вече сме го гледали"

Според него влизането на страната в следващата година без бюджет е заплаха. "Тован е филм, който гледахме няколко поредни години и заради който стигнахме до положение, в което никой да не харесва бюджета. Смятаме, че това е изключително рисково и не е отговорно към хората и икономиката", каза Зафиров. 

БСП ще участва активно в разговорите за бюджета

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Лидерът на БСП обяви, че представителите на партията ще участват активно в предстоящите дискусии."Ще искаме срещи и със синдикати и с работодателите, но категорично ще защитаваме социалните политики", добави още Зафиров. ОЩЕ: "Диалогът за бюджета е възстановен": Борисов направи "тристранка" в централата на ГЕРБ (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
БСП Атанас Зафиров кабинетът Желязков 51 Народно събрание Бюджет 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес