"Това е нашата червена линия": БСП настоява за социалните придобивки в бюджета, иначе напуска властта (ВИДЕО)

"Ако няма възможност да продължим заложените социални политики - "БСП - Обединена левица" ще преосмисли своето участие в управлението", каза вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров по време на брифинг в централата на партията след решението за отлагане на бюджетната процедура за 2026 г. Според именно това отлагане поставя поставя под риск всички социални политики, заложени в бюджета за следващата година. "Компромиси с доходите, семействата, пенсиите, здравето, състоянието на общините, не може да има", подчерта Зафиров и добави: "Това е нашата червена линия". ОЩЕ: Борисов нареди бюджетът да бъде изтеглен (ВИДЕО)

"Този бюджет трябва да бъде един своеобразен щит и най-вече защита на хората в навечерието на влизането в еврозоната. Поели сме конкретни ангажименти към българските граждани, именно тяхното изпълнение и стабилизирането на страната бяха причината да участваме в тази формула на управление", коментира Зафиров.

"Този филм вече сме го гледали"

Според него влизането на страната в следващата година без бюджет е заплаха. "Тован е филм, който гледахме няколко поредни години и заради който стигнахме до положение, в което никой да не харесва бюджета. Смятаме, че това е изключително рисково и не е отговорно към хората и икономиката", каза Зафиров.

БСП ще участва активно в разговорите за бюджета

Лидерът на БСП обяви, че представителите на партията ще участват активно в предстоящите дискусии."Ще искаме срещи и със синдикати и с работодателите, но категорично ще защитаваме социалните политики", добави още Зафиров. ОЩЕ: "Диалогът за бюджета е възстановен": Борисов направи "тристранка" в централата на ГЕРБ (СНИМКИ)