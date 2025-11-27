Латвия обмисля пълното демонтиране на участъци от железопътната линия, водеща към Русия. Решението е планирано за изпълнение за началото на следващата година, съобщи LSM.lv. Латвийското правителство ще анализира информацията за евентуалното разрушаване на железопътната линия на източната граница на страната до края на 2025 г., като вземе предвид становищата на литовските и естонските въоръжени сили. Латвийският президент Едгарс Ринкевич заяви, че по-точна информация за демонтажа на железопътната линия се очаква в началото на 2026 г.

Отбраната

„Не можем да изключим нито един вариант за укрепване на националната отбрана и сигурност, но подобни решения трябва да се вземат, като се вземат предвид сроковете и обхватът на работата, както и оценката на тяхното въздействие върху различни социално-икономически аспекти“, каза той.

Демонтажът на линията, водеща към Русия, се разглежда като част от мерките за укрепване на сигурността на източните граници. Очаква се президентите и премиерите на балтийските държави също да повдигнат този въпрос. Както беше съобщено през октомври, Естония, Латвия и Литва разработват планове за действие в случай на руска атака или ескалация на границата.

Европа се готви за война

През последните години в Европа нараснаха опасенията от подновяване на агресията от страна на Руската федерация. Държавите започнаха активно да се подготвят, модернизират армиите си и да разработват отбранителни планове в случай на евентуална атака.

