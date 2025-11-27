Не само вода, но и ток: "Софийска вода" ще става все по-важна за столицата

"Софийска вода", част от международната група "Веолия", напредват към реализацията на проект, който ще помага за допълнително производство на собствена зелена енергия. Става въпрос за изграждане на две водноелектрически централи (ВЕЦ) – за проекта дружеството вече разказа на годишната си среща в края на 2024 година – Още: За да има България вода: Спасението е в иновациите - опитът на "Софийска вода"

Техническият директор на "Софийска вода" Веселин Димитров даде повече подробности накъде вървят нещата. Има избрани две места за изграждане на ВЕЦ-ове – при пречиствателната станция на компанията в Бистрица и при резервоар "Бояна". Предвижда се двете централи да произвеждат 12 мегаватчаса ток годишно – огромно количество, което не просто ще ще допринесе до пълното покритие на нуждите на "Софийска вода", но и ще остава излишък. "Софийска вода" вече покрива голяма част от нуждите си чрез производство на енергия от биогаз в Кубратово. ВЕЦ-овете, а съвсем скоро и соларните паркове, които дружеството предвижда, вече ще направят целия воден цикъл на София енергийно независим. А излишъкът от ток ще бъде продаван на пазара – още един източник на електричество, който увеличава дела на зелената енергия и така създава предпоставки за насищане на пазара с по-голямо количество ток и съответно по-ниска цена. Освен това, с ВЕЦ-овете ще бъдат елиминирани 8000 тона въглеродни емисии, които иначе се отделят в атмосферата.

Какъв е планът за развитие на проекта – очакванията на "Софийска вода" са през 2026 година да бъде завършено изготвянето на проекта и да бъде подадена документация за строеж, която да бъде одобрена. Вече през 2027 година да се започне същински строеж, с амбицията той да бъде завършен в края на 2027 година.

Пример колко ефективни могат да бъдат тези проекти "Веолия" даде с работещ неин бизнес модел в полския град Познан - от регионалния директор на "Веолия" за България и Гърция Франсоа Деберг. Там, при управлението на няколко топлофикационни компании, вече действат "топлинна батерия" и когенерационна мощност благодарение на които 60% от домакинствата на града са осигурени с ток, парно и топла вода от собствени ресурси, като това е намалило отделянето на вредни емисии с 25%. В София е възможно да се разгледа такава инициатива, но за целта е необходимо сътрудничество с "Топлофикация София", казаха от компанията.

Чистотата на водата

На годишната среща на "Софийска вода" беше повдигнат и въпросът с чистотата на водата. От дружеството уточниха, че има 87 пункта в София, от които дружеството взима регулярно проби на водата – подробности може да се намерят на сайта на "Софийска вода".

2025 година се оказа и предизвикателство в това отношение, заради втори пик на цъфтеж на фитопланктон в язовир "Искър". Той се е развил през месец юни – припомняме, че времето през май беше сравнително студено, с температури дори под 15 градуса, докато юни месец стана доста топло. Техническият директор на "Софийска вода" Веселин Димитров поясни, че такова нещо се случва за пръв път, съответно се е наложило планът на дружеството за действие да бъде адаптиран и пясъчните филтри да бъдат пренастроени.

Защита на активи

Любомир Филипов, директор "Стратегически партньорства и регулации", съобщи нещо доста интересно - "Софийска вода" работи съвместно със стартъпи, като един от проектите, по които тече работа, е осигуряване на стратегически обекти на дружеството със защита против дронове. Става въпрос за електронно заглушаване. Логично, Филипов не посочи кои обекти ще бъдат защитени.

Освен това, има и инициатива за развитие на проект, с който с дронове ще се обследват големи канализационни колектори. И още - "Софийска вода" развива "фирмен Chat GPT". Амбицията е постепенно с такива проекти за внедряване на изкуствен интелект (ИИ) да се автоматизират процеси, да се изчистват човешки грешки и да се намаляват разходи за дейности, както и самите дейности да се извършват по-бързо. Една от насоките, в които се работи като автоматизация на процесите и все повече възможности за онлайн услуги. В момента около 30-35% от клиентите на дружеството изпращат самоотчети дистанционно - по телефона или през мобилното приложение.

Инвестиционната програма на "Софийска вода"

Изпълнителният директор на "Софийска вода" Васил Тренев каза, че се надява тази година изпълнението на инвестиционната програма на дружеството да прескочи 95% от предвиденото. Извършена е рехабилитация на част от водопроводната мрежа и са изградени около 40 километра нови водопроводи.

Финансовият директор на "Софийска вода" Анелия Илиева увери, че се извършва огромна по обем работа за успешно преминаване на дружеството към еврото. Веруюто е "прецизност към детайлите". Търговският директор Борислав Георгиев уточни, че превалутирането ще стане съгласно законовите изисквания, както и че все още сметките за вода най-често се плащат на каса, в брой, но вече само 50-52% са такива плащания спрямо над 70% преди Ковид. Интересна друга статистика – плащането с карти е 163% спрямо абонатите, т.е. често един абонат заплаща с повече от една карта.

