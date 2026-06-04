След като Русия тръгна да души Армения икономически: ЕС отпусна пари на Ереван

ЕС пое ангажимент да осигури над 50 милиона евро незабавна финансова помощ за Армения, след като председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обвини Русия, че "използва икономически отношения за политически натиск", тъй като Руската федерация почна да ограничава вноса на арменски селскостопански продукти на руския пазар. Той е основен за арменските производители, като арменският износ за Русия е равен на поне 30% от общия износ на Армения зад граница.

Действията на Русия станаха факт, след като арменският премиер Никол Пашинян обяви курс към ЕС, на което Кремъл реагира така - не може и в Евразийския съюз, и в ЕС. Освен икономически, Русия опитва да влияе и на предстоящите на 7 юни парламентарни избори в Армения - за да не спечели Пашинян - ОЩЕ: Закана на Армения да стъжни военно живота на пратени от Путин арменци да гласуват срещу Пашинян

Европейският помощен пакет включва улесняване на търговията с износ на селскостопански храни, като и осигуряване на пазар в Латвия на 10 000 арменски цветя, които тръгват утре, 5 юни. Ще бъде създадена съвместна работна група ЕС-Армения за координиране на по-нататъшното сътрудничество.

В официалния си профил в социалната мрежа "Х" Фон дер Лайен обяви, че ЕС твърдо застава до Армения, като написа, че освен 50-те милиона евро "идва и още помощ". "Армения има потенциала да се превърне в стратегически център, свързващ Европа, Южен Кавказ и Централна Азия. Неотдавнашното повторно отваряне на търговските пътища с Турция, включително железопътната връзка през Грузия и Турция, е отлична стъпка напред. Готови сме да подкрепим развитието на инфраструктурата и граничните контролно-пропускателни пунктове, когато регионалните връзки се отворят отново", каза още председателят на ЕК - Още: Сурово месо и кръв: В Армения сервираха символична вечеря на Путин (СНИМКИ)

I spoke with @NikolPashinyan about Russia’s recent restrictions targeting Armenia.



This is nothing short of economic coercion, and it is unacceptable.



Europe stands firmly with Armenia. We are preparing a support package.



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