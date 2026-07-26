НСИ: Хотелите и ресторантите са поскъпнали с 30% за 2 години

Най-сериозният натиск върху цените в България през последните 2 - 2,5 години идва от сектора на услугите. Той каза, че при хотелите, ресторантите и настаняването поскъпването е между 20 и 30% за последните 2 години. По думите му причините за това са засиленото търсене, възстановяването след пандемията и промените в ДДС ставките.

Това обяви заместник-председателят на Националния статистически институт (НСИ) д-р Свилен Колев пред Нова тв.

Колев изтъкна, че средната заплата през първото тримесечие на 2026 г. отчита ръст от близо 13% на годишна база и допълни, че това е дори повече, за да компенсира натрупаната инфлация за три години, която е също толкова. Заместник-председателят на НСИ коментира, че разминаването между данните на статистиката и усещането на хората се дължи на това, че цените на определени стоки се променят месечно, докато доходите нарастват по-бавно.

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Има опция цените да растат още

Колев каза, че според различните прогнози се вижда, че може би ще има предпоставка за по-високи ценови движения до края на годината. Сред факторите за тази тенденция той открои увеличението на цените на електроенергията, топлата вода и топлоподаването, поскъпването на горивата поради международната обстановка и конфликта в Близкия изток, както и планираното от 1 август увеличение на цени на винетките и измененията в акцизния календар за тютюневите изделия.

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При фризьорските услуги, личната грижа, ремонта и поддръжката на дома и автомобила, както и обучение и курсове по шофиране се отчита среден годишен ръст от около 20%. Факторите за тенденцията са свързани с ръста на разходите за заплати, по-високите наеми и електроенергия, коментира Колев.

Заместник-председателят на НСИ съобщи, че през юни се отчита месечен спад от 3,3% в сектора на транспорта поради поевтиняване на горивата. Той обаче допълни, че независимо от това цените на основните горива остават с 15–20% по-високи спрямо същия период на миналата година, предаде БТА.

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При хранителните стоки през юни има лек месечен спад от около 2% до 2,2% в малката потребителска кошница. По думите на Колев спадът е сезонен и се дължи предимно на пресните плодове и зеленчуци - домати, краставици, тиквички, чиито цени падат с 25–30% спрямо зимните месеци.

Заместник-председателят на НСИ напомни, че за юни беше отчетена дефлация от 0,9% на месечна база, а годишната инфлация се забави до 5,4% при стойности близки до 7% през предходния месец. По думите на Колев налице е забавяне в темпа на растеж на цените, но тенденциите през юли се очаква да покажат, че растежът би продължил, макар и с по-бавен темп.