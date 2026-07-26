Цената в магазина расте, изкупната пада: Животновъди искат квоти и минимална изкупна цена на българското месо

Квоти за изкупуване на българско месо и минимална изкупна цена. За това настояват родни животновъди, като причината е, че докато потребителите плащат все повече за месо в търговската мрежа, производителите отчитат обратната тенденция – изкупните цени се понижават осезаемо.

Едва 30% от свинското месо на българския пазар е местно производство. Според свиневъдите секторът има капацитет да обезпечи пазара, но въпреки това работи на загуба.

„Продаваме под себестойност – на 1,10 евро за килограм живо тегло, а разходите ни са 1,30 евро. Основното за мен е да се промени философията на Европейския съюз към свиневъдството и към целия сектор на земеделието“, заяви Вихрен Димитров от Асоциацията на свиневъдите в България пред Нова тв.

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Той даде за пример Унгария, където държавата планира въвеждането на квоти за млякото и минимална изкупна цена. Местните преработватели ще бъдат задължени да изкупуват продукцията над определения минимум.

Млекопроизводителите обаче са на мнение, че изкупните цени не могат да зависят от държавата. „Млечните квоти отпаднаха преди повече от 10 години“, коментира Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Източник: БГНЕС

Решението - междусекторни кооперативи

Според него бъдещето на българското земеделие е в създаването на междусекторни кооперативи. „Когато си собственик на преработвателното предприятие като кооператив и фермер-член на кооператива, естествено е да искаш да реализираш продукцията си по-скъпо. Това, което се говори, категорично не е вярно. Моето мнение може да се види как работи в цяла Европа. Единственото спасение за българското земеделие, особено за уязвимите сектори като животновъдството и производството на плодове и зеленчуци, е кооперирането“, заяви Караколев.

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От Асоциацията на свиневъдите призовават преработвателите на месо и мляко да изкупуват повече българска суровина. „Нека купуват от нас суровина, месо и изрезки, а това, което не им достига, да добавят от пазара. Реално нашата икономика ги е субсидирала чрез данъците, които са преразпределени от европейски средства, а те отново купуват субсидирано месо от Европа. Така губим двойно“, посочи Вихрен Димитров.

По думите му българските производители предлагат по-добри цени и качество, а скъсяването на веригата на доставки може да стане с промени в нормативната уредба.

Предстои среща в Министерството на земеделието и храните. Според бранша, за да бъдат разговорите представителни, всички сектори трябва да бъдат обединени – животновъди, млекопроизводители и земеделци. „Ние всички сме един отбор. Искаме да осигурим продоволствената сигурност, защото тя е толкова важна, колкото и военната сигурност“, заяви Димитров.

Ако предложенията на животновъдите бъдат приети, веригата от производителя до потребителя може да бъде скъсена, а на щандовете да присъстват все повече български продукти. „Искаме да ядем чисти и здравословни храни“, каза още Вихрен Димитров.

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