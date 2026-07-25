Bloomberg: Тръмп възобновява търговската война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде началото на нова фаза от търговската криза, обявявайки високи мита (тарифи) за съюзниците и заплашвайки с нови ограничения за ЕС, пише в своя статия Bloomberg. Според изданието, в рамките на една седмица Белият дом обяви намерението си да наложи 50% тарифа върху канадски внос на стойност приблизително 20 милиарда долара поради спорове за автомобили, млечни продукти и алкохол.

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Ограниченията

Ограниченията могат да влязат в сила още на 19 август, ако Отава не изпълни исканията на Вашингтон. Освен това Тръмп постави ултиматум на производителите на генерични лекарства, като им даде две години, за да преместят производството си в САЩ или да се изправят пред 100% мито. В същото време влезе в сила допълнителна тарифа от 25% върху вноса от Бразилия, принуждавайки местното правителство да отпусне пакет от 3,6 милиарда долара за износителите.

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Министерството на търговията на САЩ също обяви мита от 10% и 12,5% за повечето основни търговски партньори поради предполагаемо неадекватно прилагане на принудителния труд във веригите за доставки.

Напрежение с ЕС и съдебни спорове

В края на седмицата президентът на САЩ заплаши с нови тарифи за Европейския съюз в отговор на глобата от 1 милиард долара, наложена от европейските регулатори на Google. Експертите отбелязват, че бизнесът и пазарите вече започват да се адаптират към постоянния натиск на Вашингтон. „Доналд Тръмп се стреми да възстанови тарифната стена“, каза Джош Липски, вицепрезидент на Атлантическия съвет.

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Действията на администрацията предизвикаха възмущение сред партньорите и местния бизнес. Американските предприемачи вече заведоха дела в Американския съд за международна търговия, обвинявайки Белия дом в незаконно използване на законодателни разпоредби за заобикаляне на предишни съдебни решения. Анализаторите подчертават, че Тръмп отново избира фалшиви цели за икономически натиск.

„Администрацията на Тръмп продължава да налага тарифи на партньори и съюзници и не успява да се справи с по-сериозния проблем, породен от Китай“, отбеляза Чад Баун, старши сътрудник в Института Питърсън.

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Търговски натиск от страна на САЩ

Припомняме, че американският президент преди това заплаши да наложи нови тарифи на Европейския съюз в отговор на глобата от милиард долара, наложена от европейските регулатори на Google, както и заради субсидиите за производителя на самолети Airbus.

Междувременно почвата се подготвя за вътрешнополитически новини в самите САЩ: Доналд Тръмп твърди, че вече е спечелил президентските избори „три пъти“ и планира да се кандидатира за президент за четвърти мандат.

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