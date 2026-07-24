Радар за икономика: Най-важните новини на 24 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 24 юли 2026 г.

Бюджет 2026 е факт: Какво се променя за заплатите, общините и данъците

Парламентът окончателно прие държавния бюджет за 2026 г., с който управляващите от "Прогресивна България" прокараха редица промени, излизащи далеч извън финансовата рамка на държавата. Сред тях са замразяване на минималната работна заплата по досегашната формула, нов начин за изчисляване на трудовия стаж, промени във финансирането на общините, ограничаване на бордовете на държавните предприятия, увеличение на винетките и акцизите върху тютюневите изделия.

Още: Бюджет 2026 е факт: Какво се променя за заплатите, общините и данъците

Еврото мина психологическа граница и стигна курс, невиждан от месец

След като курсът на еврото започна седмицата с ниво, стабилно над границата от 1,14 спрямо щатския долар (1,1443 на 20 юли), я завършва на равнище, което последно сме наблюдавали на 25 юни. Единната европейска валута в четвъртък слезе под психологическата граница и падна чак до 1,1378, а последно преди месец бяха регистрирани толкова ниски стойности (1,1373 спрямо долара на 25 юни). И днес еврото остава под границата от 1,14 в сравнение с американската валута.

Още: Еврото мина психологическа граница и стигна курс, невиждан от месец

Тръмп удари ЕС с мита заради принудителен труд, може да надхвърлят договорения таван от 15%

В петък, 24 юли, Европейският съюз даде да се разбере, че би могъл да се примири с новите мита, наложени от САЩ заради предполагаемия пропуск на блока да забрани вноса на стоки, произведени с принудителен труд, след като американският президент Доналд Тръмп до голяма степен се придържа към условията на трансатлантическото търговско примирие. Ден по-рано Вашингтон наложи нови двуцифрени като процент мита срещу десетки търговски партньори на САЩ, включително ЕС. Така се опита да възстанови „митническата си стена“, която беше отменена от Върховния съд през февруари.

Снимка: Getty Images

Още: Тръмп удари ЕС с мита заради принудителен труд, може да надхвърлят договорения таван от 15%

Започва тегленето на огромен дълг за заобикаляне на Ормузкия проток

Войната на САЩ и Израел срещу Иран дотолкова промени световната търговия заради ефективното затваряне на Ормузкия проток и дотолкова пося несигурност, че вече напредват планове за заобикалянето на ключовия морски маршрут. Преди началото на конфликта на 28 февруари тази година през този път преминаваха около 20% от световните доставки на петрол и втечнен газ - нещо, което рязко се промени след това и удари по джоба на всеки нормален човек.

Още: Започва тегленето на огромен дълг за заобикаляне на Ормузкия проток

Петролът се насочва към седмичен ръст на фона на нови рискове

В петък цените на петрола се насочиха към седмичен ръст, тъй като атаките на хутите срещу танкери в Червено море породиха опасения за затварянето на втори ключов морски проход, а Казахстан временно съкрати добива, след като основният му експортен маршрут беше принудително затворен. Фючърсите върху сорта „Брент“ се понижиха със 72 цента (или 0,72%) до 99,97 долара за барел, но останаха напът да отбележат ръст от 13,5% за седмицата. Фючърсите върху американския лек суров петрол (WTI) спаднаха със 70 цента (или 0,76%) до 91,49 долара за барел, като също вървяха към седмично повишение от 10,9%.

Още: Петролът се насочва към седмичен ръст на фона на нови рискове