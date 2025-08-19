Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

След срещата в Белия дом: Рязка промяна в курса на еврото спрямо долара

Еврото изгуби позиции спрямо долара след срещата на европейски лидери в Белия дом снощи, като вече е доста под психологическата граница 1,17. Европейската валута започна силно миналата седмица, но по-късно отстъпи позиции до нивото от 1,16 към долара и след това отново се покачи в петък. През месец юли еврото достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1655 долара или под курса от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1673 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 1 август, когато беше на ниво 1,1411 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1775 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
