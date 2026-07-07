След украинска атака: Най-големият производител на бензин в Русия спря работа

Най-големият нефтопреработвателен завод в Русия - този в Омск, преустанови работа. Според източници на Ройтерс, в резултат на атаката е била повредена инсталацията за първична преработка на нефт АВТ-10, която осигурява около 38% от капацитета на завода и може да преработва приблизително 24,5 хил. тона нефт на ден. В инсталацията е избухнал пожар.

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Освен това беше спряна инсталацията АВТ-11, която отговаря за около 37% от производствения капацитет на предприятието и е в състояние да преработва около 24 хил. тона нефт на ден. Твърди се, че самата инсталация не е претърпяла директни щети, но са били нарушени важни мрежови връзки, необходими за нейната работа. Нейното пускане в експлоатация може да се състои в най-близко бъдеще.

Record-distance strike: Ukraine hit Omsk oil refinery — the largest in Russia — located 2,700 km from Ukrainian territory. pic.twitter.com/HiicAABzos — Clash Report (@clashreport) July 6, 2026

Поради спирането на производството заводът преустанови продажбата на бензин и дизелово гориво на Санкт-Петербургската международна стокова и суровинна борса. Ройтерс отбелязва, че прекъсването на работата на Омския нефтопреработвателен завод може да засили проблемите с доставките на гориво в Русия, тъй като предприятието е най-големият производител на бензин в страната. В предприятието има и две консервирани инсталации за първична преработка на нефт — АВТ-7 и АВТ-8, всяка с капацитет около 10 хил. тона на ден. Теоретично те могат да бъдат пуснати отново, за да се компенсират частично загубите.

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Омският нефтопреработвателен завод е собственост на „Газпром нефт“. В резултат на модернизацията на предприятието, приключила през 2025 г., заводът осигурява до 100% степен на преработка на петрола. Той влиза в десетката на най-големите руски нефтопреработвателни заводи и се намира на разстояние от 2500 км от украинската граница. Според някои оценки, на рафинерията се пада 10% от преработката на целия руски петрол.

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