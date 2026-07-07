Хаос с новите такси за онлайн поръчки извън ЕС: Такса от 11 евро за три рокли е грешка

Експеримент с онлайн поръчки показа хаоса и объркването с новата митническа такса от 3 евро за покупки от държави извън Европейския съюз. Така за три раници се начислена такса от 3 евро, а за три рокли сумата достига 10,80 евро."Това би трябвало да е техническа грешка на платформата, тъй като артикулите са от един и същи вид и съгласно новите изисквания би трябвало да се начислят само 3 евро за тези три рокли", обясни изпълнителният директор на Българската Е-комерс асоциация Жанет Найденова в ефира на Нова нюз.

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По думите ѝ част от платформите вече са адаптирали системите си към новите правила, докато други все още работят по въвеждането им. "Очакваме един преходен период, който да даде възможност на платформите да се адаптират към новите изисквания", каза Найденова. Тя подчерта, че правилата са ясни, но прилагането им изисква техническо време за големите международни търговски платформи.

Експертът припомни, че временната такса от 3 евро ще се прилага в периода от 1 юли 2026 г. до 1 юли 2028 г. за пратки от държави извън ЕС. Според нея размерът на допълнителните разходи ще зависи от съдържанието на поръчката. "Ако включите 10 рокли, те би трябвало да бъдат обмитени с 3 евро. Но ако поръчате различни видове продукти - например козметика, обувки, плажна кърпа и бански костюм, тогава ще бъдат начислени по 3 евро за всеки вид артикул", обясни тя.

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Найденова беше категорична, че потребителите не би трябвало да бъдат ангажирани с плащането на митото при пристигането на пратката. "Митото трябва да бъде платено от платформата, търговеца или оператора, който извършва доставката и митническото оформяне. Потребителят не трябва да бъде ангажиран в този процес", подчерта тя.