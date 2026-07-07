България и Гърция заедно печелят много от ток за сметка на други: Румънска констатация

Гърция и България не работят като два изолирани пазара в конкуренция помежду си, а като част от по-широка регионална електроенергийна система, която в момента доставя ток на редица страни с висок текущ дефицит и по-високи цени на електроенергията. Двете държави изнасят за по-широк регион – Румъния, Унгария, Сърбия, Молдова и Украйна – които внасят огромни количества ток и следователно има рекордно по-високи цени. Това коментира румънското издание "Либертатя".

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През миналия месец т.е. юни Гърция регистрира нетен износ на електроенергия от 667,7 GWh, а България е с положителен баланс от 470,2 GWh. За разлика от тях регионът на Централна и Източна Европа е изправен пред значителен дефицит - Румъния е внесла около 495 GWh, Унгария - около 774 GWh, Украйна - над 124 GWh. Молдова и други страни в региона продължават да поглъщат значителни количества електроенергия.

В средата точно на юни в румънските медии обърнаха сериозно внимание на българския подход що се отнася до тока. Накратко - предвид, че България увеличи много капацитета си за съхранение на ток (батерии), тя действа по много изгоден за нея начин с продажбата му - припомнете си ОЩЕ: Румънска телевизия ахна от България: Купуват тока ни без пари и ни го продават 8 пъти по-скъпо

Накратко, електроенергията, произведена в Югоизточна Европа, не остава на границата между Гърция и България. Тя следва посоката на пазарите с най-високи цени и най-голямо търсене, достигайки до страните от региона, изправени пред производствен дефицит, заключва "Либертатя".

По данни на ЕСО през първото полугодие на тази година сме изнесли 1,3 терватчаса спрямо 1,4 тераватчаса за същия период на 2025 година. Но в тази статистика не е ясно дали влизат количествата ток, влизащи от Гърция в българските батерии за съхранение, но излизат след това препродадени навън, тъй като тук не се отчита салдо.

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