ЕС защити земеделците след скока в цените на торовете

Във вторник, 7 юли, Европейският парламент прие мерки, предназначени да смекчат въздействието на нарастващите цени на торовете върху земеделските стопани в ЕС. Евродепутатите решиха да ускорят промените в Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, предложени от Европейската комисия, за да се гарантира, че земеделските стопани получават помощ навреме за закупуване на торове за следващия вегетационен сезон. За да се предотврати спад в производството или качеството на храните и нарастващите цени за потребителите, земеделските стопани ще могат да получават подкрепа за ликвидност в размер до 80% от допълнителните разходи за торове, които понасят.

Държавите от ЕС също така ще имат възможност да увеличат авансовите плащания по директните плащания от 70% на 75% и да ги изплащат на засегнатите земеделски стопани непосредствено след подаването на заявление за тях - а не само след 16 октомври, както е определено в действащите правила.

Държавите членки също така ще разполагат с по-голяма гъвкавост, за да коригират бюджетите си за директни плащания за следващата година.

Снимка: БГНЕС

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Предложените от Комисията правила бяха приети с 576 гласа „за“, 62 „против“ и 15 „въздържал се“.

Следващите стъпки

Сега текстът трябва да бъде официално приет от Съвета на ЕС и публикуван в Официален вестник, преди да може да влезе в сила на следващия ден.

Цените на торовете оказват пряко въздействие върху производството на храни, тъй като торовете представляват до 16% от разходите за суровини за земеделските стопани.

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ЕС разчита на вноса на 30% от азотните торове и 70% от фосфатните торове, използвани за селскостопанско производство. Междувременно производството на торове в ЕС разчита на природен газ. Както цените на торовете, така и цените на енергийните ресурси се повишават поради агресивната война на Русия срещу Украйна, а отскоро и положението в Близкия изток, по-специално затварянето на Ормузкия проток заради войната на САЩ и Иран.