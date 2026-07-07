Цената на петрола тръгна в нова посока - държавите от Персийския залив и Китай влияят

Цените на петрола отбелязаха леко повишение във вторник, 7 юли, но ръстът е ограничен, понеже трейдърите не се фокусират само върху облекчаването на геополитическото напрежение в Близкия изток, а насочват вниманието си и към увеличаването на предлагането и перспективите за търсенето. „Мерките за възстановяване на предлагането намалиха премията за незабавен риск, но пазарът остава предпазлив да се доверява прекалено много на стабилността на настоящото примирие, предвид нестабилния характер на отношенията между САЩ и Иран“, анализира главният пазарен анализатор в KCM Trade - Тим Уотърър.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха с 28 цента, или 0,39%, до 72,29 долара в началото на търговията. След това дойде нов ръст и към момента на публикуване на материала цената е 72,81 долара за барел.

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Американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) се повиши в началото на търговията до 68,84 долара за барел, което е ръст от 29 цента, или 0,26%. Към момента на публикуване на материала цената е 69,32 долара за барел.

В понеделник цените се стабилизираха на нива, близки до тези от периода преди войната между САЩ и Иран.

Преговорите между САЩ и Иран влияят

Президентът на Щатите Доналд Тръмп заяви на 6 юли, че САЩ или ще постигнат споразумение с Иран, или ще „довършат работата“, подновявайки заплахата си за военни действия, докато Техеран демонстрира непокорство в момента на погребението на бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей. Той бе убит още в началото на войната в края на февруари 2026 г.

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Инвеститорите следят отблизо преговорите между САЩ и Иран относно съдбата на корабоплаването през Ормузкия проток, като същевременно наблюдават възстановяването на износа от Персийския залив.

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ОАЕ, Китай и Саудитска Арабия също са фактори

Според оценки на Reuters - през юни Обединените арабски емирства са увеличили производството на суров петрол над 3,8 милиона барела на ден – най-високото равнище от април 2020 г. насам и над нивата от периода преди войната в Иран, след като през май се оттеглиха от производствените квоти на ОПЕК+.

„Ще следим за ранни признаци на реакция на търсенето, особено от страна на Китай. Пазарът вече е отразил в цените много от положителните новини за предлагането, така че следващото движение на цените на петрола ще зависи от това дали реалността ще съответства на оптимистичните заглавия“, добавя Уотърър, цитиран от CNBC.

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Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, включително Русия, се споразумяха в неделя да увеличат още целите за добив със 188 000 барела на ден от август, в допълнение към подобни увеличения за юни и юли.

Саудитска Арабия намали официалната продажна цена за август на своя флагмански сорт суров нефт Arab Light за Азия до 1,50 долара за барел под средната цена за Оман/Дубай, което представлява намаление с 11 долара спрямо предходния месец и е най-големият спад от повече от две десетилетия. Това стана ясно от изявление за ценообразуването на държавната компания Saudi Aramco, публикувано на 6 юли.

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