Радев каза колко дължим на "Боташ": "Нито ще се натоварят финансите ни, нито ще поемаме други задължения" (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев направи уточнения пред медиите на 7 юли относно вчерашните разговори с турския президент Реджеп Ердоган преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Той каза, че страната ни е натрупала дълг от 360 милиона долара, но не е плащала на турската компания "Боташ" по договора с "Булгаргаз", критикуван остро на вътрешната ни политическа сцена, след като бе подписан от служебното правителство на Гълъб Донев през 2023 г. (назначено от Румен Радев като президент).

По контракта България трябва да плаща по около 500 хиляди долара на ден, без да може да използва пълния капацитет. Договорът е за цели 13 години. Вчера обаче стана ясно, че е подписан протокол между двете страни, който замразява контракта за 15 месеца.

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Според Радев предишни правителства са нанесли "репутационна щета" за България

"България високо цени приятелските си отношения с Република Турция и дълбоко цени подкрепата, която Турция ни оказа в труден за страната ни момент, по време на газовата криза, когато кабинетът „Петков-Василев“ остави страната ни без газ. Днес ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа не само като страна, през която се транзитира газ, а като страна, която търгува ефективно с газ", заяви премиерът в атака срещу правителството на Кирил Петков. През пролетта на 2022 г. обаче не то спря руския газ, а самият гигант "Газпром", който реши да измени условията за плащане по договор, изисквайки руски рубли в режим на вече започната пълномащабна война в Украйна.

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Снимка: Президентство на Турция

Румен Радев отчете и няколко важни момента от протокола с "Боташ" - първо, че в следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено ако доставя газ през „Боташ“. В тези 15 месеца ще бъде оптимизиран договорът с турската компания.

"Всички тези политици, които през годините не използваха този договор, не го развиваха, не го оптимизираха – напротив, саботираха го – защото с енергийната вноска на „сглобката“, приета през 2023 г., те саботираха подписания между унгарската компания MVM и „Булгаргаз“ меморандум... Те нанесоха тежка репутационна щета на България като надежден партньор в търговските отношения – щета, която тепърва ще полагаме усилия за минимизиране. Същите тези хора, които късаха ризи всеки ден как плащаме по половин милион, без да ползваме договора, искам да ги посъветвам да намерят друга опорка за атака срещу мен и правителството", заяви Радев.

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Има ли друга договорка с Турция, за да се подпише протокол с "Боташ"?

Той призна обаче, че са натрупани задължения към "Боташ", но не заради самото подписване на, на пръв поглед, неизгоден договор, а защото от юли месец 2024 г. България не плаща изобщо на турската компания. "Но на базата на този протокол вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала „Черно море“, с безплатен превоз на ток през България, с водите на Марица и Тунджа, с блок „Хан Тервел“, с въздуха, който дишаме, и т.н. Този протокол няма нищо общо с който и да е друг проект – това е свободен протокол в газовата сфера", каза министър-председателят, отговаряйки на незададен въпрос дали съгласието на Турция е било обвързано с друга договорка.

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"И, най-важното, този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос. Това е водено от разбирането и на двете страни, че можем да бъдем много по-ефективни и можем така да се позиционираме с нашия значителен потенциал, за да доставяме още повече газ в големи количества към Централна и Източна Европа", каза Радев.

Снимка: Президентство на Турция

Ердоган е проявил „разбиране и вяра“ в потенциала на двете страни, за да се развива диверсификация и да се предоставя сигурност на съюзниците от Централна и Източна Европа, стана ясно от думите на премиера.

Дължим 360 млн. долара на "Боташ"

Дължим 360 милиона долара на "Боташ", уточни малко по-късно в изявлението си Румен Радев и добави, че не сме плащали. С протокола "вече даваме възможност да намерим ефективно решение", допълни той.

"Изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси. България ще се позиционира като търговец на газ", каза Радев, без да посочва конкретно как.

Всичко е в резултат на „взаимното доверие и приятелство, което сме изградили през годините“, твърди Радев за отношенията с Ердоган.

"Абсолютно нищо друго не е обещавано – водили сме разговори на тази тема, но в интерес на Европа е ние да работим за по-голяма свързаност, така че и Турция, и България, и целият регион на Югоизточна Европа имат интерес на засилване на това сътрудничество. Но по никакъв начин нито ние, нито турската страна сме поставяли някакви други условия, за да подпишем този протокол", категоричен е Румен Радев.

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