Докато България трупа дълг, Турция печели стратегическо предимство: Енергиен експерт за замразяването на договора с "Боташ"

Подозирам, че част от договорките ще са "Боташ" да влезе в Източна Европа, нещо, за което се стреми от години. След спирането на руския газ връзките с Турция ще станат изключително важни за доставките на газ в Европа - работим по Вертикален газов коридор, но това не е достатъчно. Турция ще се превърне в ключов играч и трябва да бъде включен в газовия коридор. Това обясни енергийният експерт Мартин Владимиров по повод срещата на премиера Румен Радев с турския президент Реджеп Ердоган, след която "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия.

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По думите му България не плаща по договора с "Боташ" от лятото на 2024 г. "На срещата са се разбрали да продължим да не плащаме, но какво ще се случи с текущия ни дълг, който вече е около половин милиард? Ние плащаме само когато танкери пренасят газ до турската граница. Турция обаче не съобщава за замразяване", изтъкна той. И поясни, че в своя публикация в социалните мреци турският министър на енергетиката не използва думата "замразяване", а "развитие на сътрудничеството".

Владимиров предупреди и за рискове - Турция се опитва да препродава руски газ за Европа, да прави арбитраж. Тази година "Боташ" предоговаря договорите си и с "Газпром", така че това е шанс и за България да се прекрати тази практика.

Енергийният експерт изрази надежда, че таксите по преноса в Турция ще паднат до равнищата в Гърция, тъй като сега са 3 пъти по-високи.