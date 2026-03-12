Служебният кабинет готви помощи за най-бедните и бизнеса заради цените на горивата (ВИДЕО)

Ще предложим директни помощи заради цените на горивата, които ще стигнат по най-бързия възможен начин директно в сметките на българските граждани. Те ще зависят от доходите и от това какви точно са флуктуаците в цените на петрола на световните пазари. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров. По думите му ще бъдат подкрепени най-уязвимите групи, както и бизнеса.

Кабинетът отделя 30 млн. евро за целта

Стана ясно, че тепърва предстоят изчисленията, от които ще стане известно за какви доходи ще се полага помощта за цените на горивата. На този етап по груби сметки е предвидено от бюджета да се изхарчат 30 млн. евро за тази цел на първо време.

"Това, което се опитваме да направим с една такава мярка, е да не влияем върху механизмите на пазара и да не се получава изкривяване, което би довело до несигурност или недостиг на горива на пазара и накрая по този начин ще бъде намален натиска върху цените, които биха се отразили и на други стоки в икономиката", каза още премиерът.

По думите му определени партии се опитват да влияят върху работата на служебния кабинет. Моята препоръка е да се концентрират върху законодателните мерки, които трябва да осигурят пари за държавата, каза още той.

Финансовият министър Георги Клисурски обясни, че пенсионерите се включват към списъка с физическите лица, към които е насочена мярката на правителството.

Той каза още, че имат конкретни разчети, но в момента избират най-подходящия относно максималния доход, който е допустим, за да попаднат гражданите сред лицата, които ще обхване мярката.

Според служебния министър на финансите Георги Клисурски все още цените на горивата у нас са най-ниските в Европа и това засега е глътка въздух.

Отлага се CO₂ компонента към ТОЛ таксите

Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова съобщи, че като мярка за бизнеса ще бъде отложено въвеждането на CO₂ компонент към ТОЛ таксите, което трябваше да стартира от 1 април. "Разговаряме с ЕК и ще бъде отложено с няколко месеца. Това ще бъде за всеки камион, който минава", посочи тя.

По думите й за бизнеса е най-важна предвидимостта, а в момента сме в ситуация, където цените се променят всекидневно. Разговаряме с бизнеса и вече има механизми, по които те могат да се компенсират. Знаем, че за тях начина на изчисление не е идеален и в момента разискваме с тях какво би могло да бъде по-подходящо, но пак е важно да видим накъде ще се движат нещата. Засега е важно да осигурим предвидимост, подчерта Щонова.

Клисурски посочи, че Нациоаналната агенция по приходите е започнала изключително важен мониторинг на маржовете по бензиностанциите. Ще има засилен контрол върху всички продавачи на бензин, дизел и нефтени продукти, за да сме сигурни, че увеличенията на цените нямат общо със спекулата, а единствено с доставните цени, закани се той.