Държавите от ЕС решават дали да освободят количества от петролните си запаси

Държавите от ЕС трябва да съобщят днес до края на деня на Международната агенция за енергията (МАЕ) дали предвиждат да освободят количества от петролните си запаси, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той добави, че тази сутрин са се състояли заседания на работните групи на ЕС по въпросите на снабдяването с газ и петрол.

Няма краткосрочна заплаха за доставките

По неговите думи изводите и от двете срещи потвърждават, че няма краткосрочна заплаха за доставките на горива. Говорителят посочи, че тревога засега предизвикват цените на газа.

Още: Петролен апокалипсис: Два ключови нефтопровода в Близкия изток спасяват света от липса на гориво

Според него европейските газови хранилища са запълнени с 30 на сто от обема и в това отношение няма тревоги. По въпроса с петрола той посочи, че при необходимост ЕС е готов да предприеме мерки. Говорителят поясни, че всяка държава от ЕС преценява самостоятелно как да използва петролните си запаси.

Не трябва да преосмисляме решението за прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива заради днешните цени на пазара, призова говорителят. Той добави, че в дългосрочен план по-евтино за ЕС ще бъде да спре с руския внос, отколкото да продължава тази зависимост.

По повод изпратената от Унгария мисия за проверка на състоянието на петролопровода "Дружба" говорителят заяви, че ЕК е в постоянен контакт с Будапеща, Братислава и Киев. По неговите думи комисията е предложила европейска мисия, но още няма отговор от украинската страна.

Още: Цената на петрола отново премина важна психологическа граница