Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Икономист: Компенсациите за горивата са популизъм и могат да засилят инфлацията

12 март 2026, 18:55 часа 220 прочитания 0 коментара
Икономист: Компенсациите за горивата са популизъм и могат да засилят инфлацията

Директните компенсации за домакинствата заради поскъпването на горивата могат да доведат до допълнително повишаване на цените. Това заяви икономистът Никола Янков в предаването "Лице в лице" на bTV. Повод за коментара му е намерението на служебното правителство на Андрей Гюров да подпомогне домакинствата и бизнеса заради поскъпването на горивата. Според предложението помощта ще се предоставя на домакинства, които отговарят на определени подоходни критерии, като размерът ѝ ще зависи и от цените на петрола на световните пазари.

Според Янков по принцип е нормално правителството да защитава уязвимите социални групи. По думите му обаче наливането на допълнителни бюджетни средства в условия на висока инфлация може да има обратен ефект. "Да гасите инфлация с държавни пари е все едно да гасите огън с бензин", коментира икономистът. Според него подобни мерки увеличават потреблението и съответно водят до ново покачване на цените.

Още: Тръмп отново се прави на спасител: Отваря Стратегическия петролен резерв

Янков определи предложението като популистка мярка с предизборна цел. Той посочи, че подобни политики се наблюдават и в други европейски държави, но според него те са част от по-широк проблем в Европа.

Икономистът смята, че настоящият ценови шок не е причинен единствено от геополитически конфликти, а и от дългогодишни стратегически решения на Европейски съюз. По думите му през последните 15 години Европа е ограничила собствените си енергийни мощности, включително въглищни и ядрени централи, докато държави като Китай и Индия са изградили нови такива.

Още: АИКБ: Пазарът на горива реагира на всяко от изказванията на Тръмп

Като краткосрочна мярка Янков предлага България да поиска мораториум върху въглеродните квоти в ЕС. Според него страната трябва също временно да намали задължителните резерви от петролни продукти от 90 на 30 дни, по механизъм, подобен на този на Международна енергийна агенция. В по-дългосрочен план икономистът настоява за промяна в европейската енергийна политика и за премахване на системата за въглеродни квоти. Според него това би позволило на България да използва по-ефективно ресурсите от въглищните централи в Маришкия басейн.

По отношение на цените на горивата Янков посочи, че компаниите на пазара се стремят да реализират печалба и не са благотворителни организации. Ако има съмнения за злоупотреба с господстващо положение, проверка трябва да извърши Комисия за защита на конкуренцията. "Ако се установи нарушение, санкциите са много сериозни и могат да бъдат процент от оборота на компанията", допълни икономистът. Той призова регулатора да реагира бързо и да провери дали има нарушения на пазара на горива в България.

Още: Правителството обмисля компенсации за шофьорите заради поскъпването на горивата

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Горива цени на горивата Андрей Гюров
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес