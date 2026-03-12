Проблемът в АЕЦ "Козлодуй" излезе скъпо, загубите са десетки милиони евро

Спирането на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" заради дефектирала мембрана в неядрената част на съоръжението е довело до загуби за десетки милиони евро заради непроизведена електроенергия. Това съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на изслушване в парламента. По предварителни оценки заради извършените ремонти не са произведени около 200 хил. мегаватчаса електроенергия.

Според изчисленията на изпълнителния директор на централата Иван Андреев загубите по борсови цени възлизат на около 28 млн. евро, докато за самата централа те са приблизително 13 млн. евро.

По думите му значителна част от тези загуби ще бъдат компенсирани чрез удължаване на производствената кампания заради понижената мощност на блока. Още: Ненадеждни доставчици от Русия: Трайков за спиранията на шести блок в АЕЦ "Козлодуй"

Трайков обясни, че първоначално е била проведена процедура за доставка на оригинални мембрани, но тя е прекратена през 2023 г. по причини, които тепърва трябва да бъдат изяснени. Директорът на АЕЦ "Козлодуй" уточни, че доставката не е могла да бъде осъществена от руския производител.

По-късно, през 2024 г., е започната нова процедура за доставка, но нейното изпълнение е зависело от получаването на дерогация от Министерския съвет за доставка на оборудване в условията на санкционен режим. Такава дерогация е била предоставена през май 2025 г., когато според ръководството на централата вече е било твърде късно избраният доставчик да изпълни поръчката. Това е наложило използването на аналогични компоненти като временно техническо решение.

Според експертите проблемът е локализиран в една от осемте мембрани. След извършените корекции се очаква блокът да достигне пълна мощност в рамките на около две седмици.

Министърът посочи още, че вече е изготвен списък с необходимите дерогации от Министерския съвет, които трябва да гарантират безпроблемната доставка на резервни части и оборудване за централата. Още: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй" е спрян

"Нямам информация защо предишният състав на Министерския съвет не е взел тези решения, но аз поех ангажимент и това вече се изпълнява", заяви Трайков.

Изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев уточни, че използваните в момента мембрани са произведени от компанията "Атоменергоремонт" по изисквания на централата.

"Дори при оригинални мембрани има случаи на подобни спирания в други централи, включително в Русия", отбеляза той.

Андреев допълни, че по договора с "Атоменергоремонт" ще бъдат начислени неустойки, макар и не в особено голям размер. Още: Стана ясно колко са стрували двете спирания на шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Той съобщи също, че на 18 февруари е обявена обществена поръчка за ремонти в централата на прогнозна стойност около 65 млн. евро.