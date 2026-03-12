САЩ планира изключение от закон за американски кораби заради цените на петрола

Администрацията на Тръмп планира да издаде 30-дневни изключения от "Закона на Джоунс", който изисква само кораби, построени в САЩ, да превозват стоки между американски пристанища, в опит да понижи растящите цени на петрола, съобщава Bloomberg. Тази мярка ще позволи на чуждестранни танкери да превозват гориво от крайбрежието на Мексиканския залив и други региони на САЩ до рафинериите на Източното крайбрежие.

"Законът на Джоунс"

"Законът на Джоунс" (Закон за търговския флот от 1920 г.) е федерален закон, който изисква всички стоки, транспортирани по вода между пристанища в САЩ, да се превозват на кораби, плаващи под флага на САЩ, построени в САЩ и притежавани/екипирани от граждани на САЩ.

Още: Тръмп: Правим много пари с вдигането на цените на петрола, но по-важно ми е да спра една зла империя

Той има за цел да подкрепи местната морска индустрия и националната сигурност, като същевременно осигурява правна защита на пострадалите моряци.

Законът регулира вътрешния морски транспорт, като ограничава чуждестранните кораби да превозват стоки между точки в САЩ. Понякога се издават изключения, както сега от Тръмп или в случаи на национална извънредна ситуация или бедствие, като например след урагана "Мария" през 2017 г.

Днес цената на петрола отново рязко се повиши на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток и засилени атаки срещу петролни и транспортни обекти в региона, което увеличи опасенията от продължителен конфликт и прекъсване на доставките през стратегическия Ормузки проток.

Ескорт на танкери през Ормузкия проток: Министър от САЩ каза кога ще се случи