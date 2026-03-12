Войната в Украйна:

САЩ планира изключение от закон за американски кораби заради цените на петрола

12 март 2026, 17:40 часа 247 прочитания 0 коментара
САЩ планира изключение от закон за американски кораби заради цените на петрола

Администрацията на Тръмп планира да издаде 30-дневни изключения от "Закона на Джоунс", който изисква само кораби, построени в САЩ, да превозват стоки между американски пристанища, в опит да понижи растящите цени на петрола, съобщава Bloomberg. Тази мярка ще позволи на чуждестранни танкери да превозват гориво от крайбрежието на Мексиканския залив и други региони на САЩ до рафинериите на Източното крайбрежие.

"Законът на Джоунс"

"Законът на Джоунс" (Закон за търговския флот от 1920 г.) е федерален закон, който изисква всички стоки, транспортирани по вода между пристанища в САЩ, да се превозват на кораби, плаващи под флага на САЩ, построени в САЩ и притежавани/екипирани от граждани на САЩ.

Още: Тръмп: Правим много пари с вдигането на цените на петрола, но по-важно ми е да спра една зла империя

Той има за цел да подкрепи местната морска индустрия и националната сигурност, като същевременно осигурява правна защита на пострадалите моряци.

Законът регулира вътрешния морски транспорт, като ограничава чуждестранните кораби да превозват стоки между точки в САЩ. Понякога се издават изключения, както сега от Тръмп или в случаи на национална извънредна ситуация или бедствие, като например след урагана "Мария" през 2017 г.

Днес цената на петрола отново рязко се повиши на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток и засилени атаки срещу петролни и транспортни обекти в региона, което увеличи опасенията от продължителен конфликт и прекъсване на доставките през стратегическия Ормузки проток.

Ескорт на танкери през Ормузкия проток: Министър от САЩ каза кога ще се случи

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Кораби САЩ цена на петрола
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес