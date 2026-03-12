Радар за икономика: Най-важните новини на 12 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 11 март 2026 г.

Служебният кабинет готви помощи за най-бедните и бизнеса заради цените на горивата

Ще предложим директни помощи заради цените на горивата, които ще стигнат по най-бързия възможен начин директно в сметките на българските граждани. Те ще зависят от доходите и от това какви точно са флуктуаците в цените на петрола на световните пазари. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров. По думите му ще бъдат подкрепени най-уязвимите групи, както и бизнеса.

Цената на петрола отново премина важна психологическа граница

Цената на петрола рязко се повиши днес на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток и засилени атаки срещу петролни и транспортни обекти в региона, което увеличи опасенията от продължителен конфликт и прекъсване на доставките през стратегическия Ормузки проток. По-рано през седмицата цената на сорта Брент достигна 119,50 долара за барел – най-високото равнище от средата на 2022 г.

"Булгаргаз" поиска нова, по-висока цена за природния газ

"Булгаргаз" предложи нова, по-висока цена на природния газ за април. Тя е от 34,27 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената.

Вторият удължителен бюджет мина на първо четене в бюджетна комисия

Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на първо четене проекта за втори удължителен бюджет, който трябва да гарантира работата на държавата при липсата на приет редовен бюджет. Без подобно решение Министерството на финансите няма да може да извършва разплащания след 31 март 2026 г.

Стана ясно колко е първият среден осигурителен доход в евро

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2026 г., първият в евро, е 1006,70 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е 957,91 евро. Това обяви Националният осигурителен институт (НСИ). Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2026 г.

