Ескорт на танкери през Ормузкия проток: Министър от САЩ каза кога ще се случи

Военноморските сили на САЩ все още не са готови да ескортират петролни танкери през Ормузкия проток, заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт в интервю за CNBC. "Ескортирането ще се случи скоро, но не може да се осъществи в момента“, каза Райт, като подчерта, че "не сме готови“. "В момента всички наши военни ресурси са съсредоточени върху унищожаването на офанзивните способности на Иран и индустриите, които ги снабдяват“, допълни Райт.

"До края на месеца"

Енергийният министър добави, че вероятно военноморските сили ще могат да ескортира танкери до края на месеца. „Ще бъда в Пентагона по-късно днес – това е фокусът, върху който работят военните“, добави той.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, достигнаха 100 долара за барел днес, тъй като атаките срещу търговски кораби в Персийския залив продължават.

Коментарите на Уайт следват негови публикации в социалните мрежи от вторник, в които погрешно се твърдеше, че военноморските сили са ескортирали танкер през Ормузкия проток. Публикацията беше бързо изтрита, но тя срина цените на петрола с над 17 на сто до най-ниските им нива във вторник.

Вчера Международната агенция по енергията (МАЕ) обяви освобождаването на рекордните 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви, за да ограничи рязкото поскъпване на суровината след началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Най-голямата част от количеството – 172 милиона барела, ще бъде предоставена от стратегическия петролен резерв на САЩ.

Въпреки това най-голямото освобождаване на стратегически резерви в историята не успя да успокои пазара, тъй като ситуацията в Персийския залив остава несигурна.

Според него цената на петрола на световните пазари едва ли ще достигне 200 долара за барел, въпреки че петролни танкери остават блокирани в Ормузкия проток, допълва Ройтерс.

"Бих казал, че е малко вероятно, но в момента сме фокусирани върху военната операция и решаването на проблема“, каза Райт , попитан дали цената може да достигне 200 долара за барел – ниво, което според говорителя на иранското обединено военно командване е възможно при по-нататъшна ескалация на конфликта.