"Лукойл" продава скъпо евтино купено гориво"

От "Демократична България" изразиха опасения за възможна спекула при цените на горивата у нас. Повод за реакцията им е рязкото поскъпване с около 15% в рамките на една нощ, което търговците обясняват с напрежението и военните действия в Иран. В кулоарите на парламента депутатите Мартин Димитров и Йордан Иванов представиха документи, които според тях поставят въпроси около ценовата политика на "Лукойл". Те посочиха, че на всяка бензиностанция има "Декларация за съответствие", от която може да се види кога горивото е внесено в страната.

"Всеки български гражданин трябва да знае, че на входа на всяка една бензиностанция в страната има така наречената "Декларация за съответствие", която казва горивото, което се продава, кога е внесено в България и от там може да се направи извод на каква цена е закупено", заяви Йордан Иванов. Още: "Лукойл" с глоби за стотици милиони: КЗК обяви какво следва

"Лукойл" продава скъпо евтино гориво"

По думите му представен документ показва, че гориво, доставено на бензиностанция на 9 март - вече след поскъпването - всъщност е внесено в страната още на 6 февруари и е било придобито през януари. "Това идва да каже, че "Лукойл" продава скъпо евтино придобито гориво", коментира той.

От "Демократична България" заявиха, че не подкрепят идеята за административно налагане на таван на цените. Според тях подобни мерки водят до сериозни изкривявания на пазара.

"Таванът на цените не е добра идея. Видяхте, в Унгария с тавани на цените се достигна до най-високата инфлация в Европейския съюз. Това е крайна мярка, която води до недостиг на пазара, до злоупотреби, до сива, черна икономика", заяви Мартин Димитров. Още: Заплашена ли е България от арбитражно дело с "Литаско"?

По думите му по-добро решение би било въвеждането на компенсационен механизъм за потребителите, какъвто от "Демократична България" предлагат.

От коалицията призоваха Националната агенция за приходите и Комисията за защита на конкуренцията да извършат спешна проверка дали има нарушения на закона и дали рязкото поскъпване не е резултат от спекула на пазара.