Спад на безработицата в България и еврозоната

Сезонно коригираната безработица в еврозоната през декември 2025 г. е била 6,2 на сто, което е спад спрямо отчетените 6,3 на сто през ноември, както и през декември 2024 г., отчита Евростат. Безработицата в ЕС през декември 2025 г. е била 5,9 на сто и остава без промяна спрямо ноември 2025 г. и декември 2024 г. В България през декември 2025 г. тя е била 3,3 на сто спрямо 3,5 на сто през ноември.

Евростат оценява, че през декември 2025 г. в ЕС е имало 13,043 млн. безработни, от които 10,792 млн. души - в еврозоната.

В сравнение с ноември 2025 г. броят на безработните е намалял с 94 000 души в ЕС и с 61 000 души в еврозоната. На годишна база обаче безработицата се е увеличила със 71 000 души в ЕС, но е намаляла с 5000 души в еврозоната.

Младежка безработица

През декември 2025 г. 2,857 млн. млади хора на възраст под 25 години са били безработни в ЕС, от които 2,257 млн. души - в еврозоната. Равнището на младежката безработица е било 14,7 на сто в ЕС при 14,9 на сто през ноември и 14,3 на сто в еврозоната при 14,4 на сто месец по-рано.

Спрямо ноември 2025 г. младежката безработица е намаляла с 16 000 души в ЕС и с 12 000 души в еврозоната. На годишна база тя се е понижила с 18 000 души в ЕС и с 31 000 души в еврозоната.

И при младежката безработица България отчита подобрение – от 12,6 на сто през ноември до 12 на сто през декември.

Нивото на безработицата сред жените в ЕС през декември 2025 г. е било 6 на сто, което е спад от 6,1 на сто през ноември 2025 г., а нивото на безработица сред мъжете е било 5,8 на сто и остава без промяна спрямо предходния месец. В еврозоната нивото на безработица сред жените е било 6,4 на сто, а сред мъжете - 6,1 на сто, като и двете стойности остават без промяна спрямо предходния месец.