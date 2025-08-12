Войната в Украйна:

Средната заплата в България продължава да расте, премина невиждана граница

Средната брутна месечна работна заплата в България през второто тримесечие на 2025 г. e 2572 лв., като се увеличава спрямо първото тримесечие на 2025 г. с 5,3 на сто и за първи път преминава границата от 2500 лв. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). През първото тримесечие на 2025 г. средната работна заплата в страната възлизаше на 2443 лв. 

По месеци

Средната брутна месечна работна заплата за април 2025 г. е 2588 лв., за май - 2582 лв., и за юни - 2547 лева.

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. средната заплата нараства с 12 на сто, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Образование" - с 19,1 на сто, "Култура, спорт и развлечения" - със 17,7 на сто, и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 16 на сто.

По сектори

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 13,8 на сто, а в частния сектор - с 11,4 на сто.

По икономически дейности

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2025 г.: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 5551 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 3763 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3592 лева.

Най-нископлатени са били наетите в: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1581 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1688 лева; "Други дейности" - 1780 лева.

 

