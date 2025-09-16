Свиневъдите могат да подават заявления за втори транш за угояване на прасета

Свиневъдите могат да кандидатстват до 19 септември за подпомагане по втори транш за угояване на прасета по схемата "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" през 2025 г. Финансовата подкрепа се предоставя за угоени прасета, реализирани/продадени в периода от 1 май до 31 август 2025 г., като изплащането на субсидиите е до един месец след крайната дата за подаване на заявленията. Съгласно указанията за прилагане на държавната помощ, плащането на субсидиите се извършва с коефициент на редукция от 0,6 процента, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Помощта за хуманно отношение към свинете се отпуска в две направления. Първото е насочено в подкрепа отглеждането на свине-майки. Кандидатстването по него е еднократно през годината, като приемът се състоя в периода от 22 април до 5 май 2025 г., припомня ДФЗ.

Помощта по второто направление, за угояване на прасета, става на три транша. Подаването на заявления по първия транш се състоя в периода от 12 до 23 май, а за третия транш ще бъде от 6 до 20 октомври 2025 г.

От ДФЗ припомнят още, че с решение на Управителния съвет на ДФЗ за тази година е утвърден бюджет в размер от 42 млн. лева. До момента са изплатени общо над 17 млн. лева (17 365 845 лева) на 64 свиневъди. От преведената сума над 5 млн. лева (5 092 856 лева) са за подпомагане на свине-майки. Останалите близо 12,3 млн. лева (12 272 989 лева) са преведени по първия транш за угояване на прасета.

