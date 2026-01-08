Войната в Украйна:

Тръмп превъртя играта: С парите от своя петрол Венецуела ще купува само стоки от САЩ

08 януари 2026, 10:16 часа 321 прочитания 0 коментара
"Току що бях информиран, че Венецуела ще купува само направени в САЩ стоки (продукти) с парите, които страната ще получава от новата си петролна сделка". Това написа в своя профил в своята социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. За каква нова петролна сделка говори той – държавният секретар на САЩ Марко Рубио вече обясни. Накратко – САЩ ще контролират износа на венецуелски петрол, ще го продават на пазарни цени, без отстъпките за Китай, Иран и Русия и парите от тези сделки ще се разпределят и харчат само както Вашингтон каже – Още: САЩ се готвят да съдят руснаци от задържания танкер Marinera и ще се разпоредят с 30-50 млн. барела венецуелски петрол (ВИДЕО)

"Покупките ще включват, наред с други неща, американски селскостопански продукти и произведени в САЩ лекарства, медицински изделия и оборудване за подобряване на електрическата мрежа и енергийните съоръжения на Венецуела. С други думи, Венецуела се ангажира да прави бизнес със Съединените американски щати като свой основен партньор – мъдър избор и много добро нещо за народа на Венецуела и Съединените щати. Благодаря Ви за вниманието към този въпрос", добавя Тръмп:

