ВКС се произнесе за обезщетението от шест заплати

Тригодишната давност за предявяване на иска за обезщетение с до шест заплати за незаконно уволнение тече от деня на уволнението. Това прие Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в ново тълкувателно решение. Върховните съдии подчертават, че моментът на влизане в сила на съдебното решение за отмяна на прекратяването на трудовото правоотношение като незаконно не е определен в Кодекса на труда (КТ) като начало на давността за вземането за обезщетение.

Искът е конститутивен

Те напомнят, че искът за признаване на уволнението за незаконно (по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) е конститутивен. И ако бъде уважен, конститутивното действие на решението има обратна сила – прекратяването на трудовото правоотношение се счита за незаконно към момента на извършването му, а не към момента на влизане в сила на съдебното решение.

Освен това съгласно постоянната практика на ВКС при предявяване на кумулативно съединени искове за признаване на уволнението за незаконно и за обезщетение за времето на оставане без работа, обезщетението се присъжда за периода на оставане без работа едновременно с отмяната на уволнението, а не след влизане в сила на решението.

ВКС подчертава, че признаването на уволнението за незаконно от съда или от работодателя, оставането без работа поради уволнението и причинната връзка между тях, са правнорелевантни факти и предпоставки за основателност на осъдителния иск, но са без значение за началото на давността за вземането за обезщетение.

