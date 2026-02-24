България, САЩ, Гърция, Украйна: Подписан е нов стратегически документ за газови доставки

"Имаме възможност да превърнем националната газопреносна система в истински стратегически актив – не само за България, но и за целия регион". Това каза служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков след участието си в Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която се провежда във Вашингтон на 24 и 25 февруари.

По време на форума енергийните министри на 12 европейски държави и Съединените щати подписаха Съвместно изявление за повишаване сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа. Съгласно това изявление, България е утвърдена като основна транзитна и инфраструктурна държава в рамките на Вертикалния газов коридор. Тоест, нашата страна е стратегическа "площадка" между втечнения газ, идващ от Гърция, и пазарите на Централна и Източна Европа. Сред подписалите са България, Гърция, Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и САЩ – държави, които търсят по-сигурни, по-предвидими и по-независими енергийни решения за региона.

СНИМКА: БГНЕС

Документът поставя ясен акцент върху доставките на природен газ от надеждни и разнообразни източници, по-конкурентни и по-предвидими цени на суровината, премахване на руските доставки от енергийния баланс на Общността, в съответствие с европейските политики и законодателство, както и по-тясното енергийно партньорство между Европа и Съединените щати. Целта на страните-участнички е постепенно да намалят зависимостта от един доставчик и да изградят по-гъвкав и устойчив газов пазар.

Трайков вижда в това изявление възможност да се увеличат количествата газ, които влизат и излизат от България, включително през междусистемните връзки с Гърция и Румъния. Това ще значи по-голямо значение на страната ни в регионалната газова свързаност. И още - възможности България да си осигури публични и частни капитали или кредити за реализация на нови инфраструктурни проекти.

