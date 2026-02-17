"Когато внасяш евтина ръка, получаваш евтин резултат": Как индиец доставчик на храна вбеси синдикалист

Господа работодатели, спите ли спокойно? Докато се опитвате да заобиколите пазара и да не вдигате заплатите на българите, внасяте хора, които не могат да намерят входа на блока, камо ли да вдигнат БВП.

Това написа възмутен във Фейсбук главният икономист на КНСБ Любослав Костов, който разказа история за работещ у нас доставчик на храна от Индия, който нито може да намери адреса на поръчката си, нито може да бъде ориентиран на български.

"Не знае къде се намира, не знае български, не знае как да разчете картата на София"

"Тази вечер си поръчах храна. Закъснение 30 минути. Пет разговора по телефона, в които езикът на Гьоте, Вазов или дори елементарният английски са заменени от пълна тишина. Доставчикът, вносен кадър от Индия. Не знае къде се намира, не знае български, не знае как да разчете картата на София. Накрая, в ролята на пъдар, излизам да го ловя по улиците, за да си спася вечерята. Е, намерих го някак. Резултатът? Половината поръчка липсва. Дали е забравена в ресторанта, или е станала жертва, мога само да гадая. Може просто да е бил гладен, знам ли", разказа за случая Костов.

Според него този случай описва точно как изглежда икономиката на България в момента.

"Бизнесът пищи, че няма кадри. Искат внос на хора от трети страни. Ето ви резултата. Получавате услуга, която е некачествена и хаотична, защото липсва квалификация", категоричен е той.

Работодателите внасят хора без квалификация, само за да не вдигат заплатите

"Господа работодатели, спите ли спокойно? Докато се опитвате да заобиколите пазара и да не вдигате заплатите на българите, внасяте хора, които не могат да намерят входа на блока, камо ли да вдигнат БВП. Вместо да инвестирате в технологично обновление и в достойно заплащане, вие внасяте "модерно робство", което размива трудовите ни стандарти. Когато внасяш евтина ръка, получаваш евтин резултат. Това ли е вашата "модерна индустрия"? Да замените българския работник с хора, които не могат да разчетат един адрес на български, само и само да не вдигнете заплатите с повече от 5%?", пише още синдикалистът.

Той е категоричен, че пазарът на труда не е сергия за евтини души.

"Ако я караме така, скоро няма да ни липсва половин вечеря, а цялата държава, защото българите ще избягат там, където трудът им се цени, а не се заменя с хора, с които не можем да си кажем дори едно "Добър вечер"", коментира още той.

