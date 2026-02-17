Спорт:

Германската промишленост е съкратила стотици хиляди работни места през 2025 г.

17 февруари 2026, 14:15 часа 214 прочитания 0 коментара
Германската промишленост е съкратила стотици хиляди работни места през 2025 г.

Германската промишленост е съкратила около 124 000 работни места през 2025 г. на фона на продължаващите икономически затруднения, сочи анализ на консултантската компания EY, цитиран от ДПА и БТА. Проучването, базирано на данни на федералната статистическа служба "Дестатис“ и обхващащо предприятия с поне 50 служители, показва, че заетостта в индустрията е намаляла с 2,3 на сто до около 5,38 милиона души през миналата година. Спадът е почти двойно по-голям в сравнение с 2024 г.

Автомобилната индустрия с най-големи съкращения

Най-сериозно засегнат е автомобилният сектор, където са закрити около 50 000 работни места. Химическата и фармацевтичната индустрия са загубили приблизително 2000 работни места.

Още: Спадът в българската промишленост се задълбочава

"Германската промишленост е в дълбока криза“, заявява Ян Брорхилкер, управляващ партньор в EY. По думите му приходите в сектора са се свили с близо 5 на сто от 2023 г. насам, като ще е необходимо силно възстановяване, за да бъде спряна по-нататъшната загуба на работни места.

През 2025 г. приходите в индустрията са намалели с 1,1 на сто, а четвъртото тримесечие е десето поредно тримесечие на свиване. Намаление на оборотите е отчетено в автомобилната, хартиената и текстилната промишленост, докато металургията и електротехническият сектор регистрират ръст.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От 2019 г., преди началото на пандемията, заетостта в германската промишленост е намаляла с около 266 000 души, или близо 5 на сто. Само автомобилният сектор е изгубил 111 000 работни места за този период, което представлява спад от 13 на сто.

Още: Краят на германските автомобили наближава? Срив в продажбите и фатално изоставане от конкуренти

Заетостта в текстилната и металургичната промишленост е намаляла съответно с 16 и 13 на сто, докато химическият, фармацевтичният и електротехническият сектор отбелязват умерено увеличение на заетостта – съответно с 3 и 2 на сто.

От консултантската компания отбелязват, че макар съкращенията през 2025 г. да са значителни, те остават сравнително ограничени на фона на риска от по-дълбоко свиване, ако икономическите условия не се подобрят.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Промишленост Германия автомобилна индустрия германска икономика автомобилни производители
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес