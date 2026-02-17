Германската промишленост е съкратила стотици хиляди работни места през 2025 г.

Германската промишленост е съкратила около 124 000 работни места през 2025 г. на фона на продължаващите икономически затруднения, сочи анализ на консултантската компания EY, цитиран от ДПА и БТА. Проучването, базирано на данни на федералната статистическа служба "Дестатис“ и обхващащо предприятия с поне 50 служители, показва, че заетостта в индустрията е намаляла с 2,3 на сто до около 5,38 милиона души през миналата година. Спадът е почти двойно по-голям в сравнение с 2024 г.

Автомобилната индустрия с най-големи съкращения

Най-сериозно засегнат е автомобилният сектор, където са закрити около 50 000 работни места. Химическата и фармацевтичната индустрия са загубили приблизително 2000 работни места.

Още: Спадът в българската промишленост се задълбочава

"Германската промишленост е в дълбока криза“, заявява Ян Брорхилкер, управляващ партньор в EY. По думите му приходите в сектора са се свили с близо 5 на сто от 2023 г. насам, като ще е необходимо силно възстановяване, за да бъде спряна по-нататъшната загуба на работни места.

През 2025 г. приходите в индустрията са намалели с 1,1 на сто, а четвъртото тримесечие е десето поредно тримесечие на свиване. Намаление на оборотите е отчетено в автомобилната, хартиената и текстилната промишленост, докато металургията и електротехническият сектор регистрират ръст.

От 2019 г., преди началото на пандемията, заетостта в германската промишленост е намаляла с около 266 000 души, или близо 5 на сто. Само автомобилният сектор е изгубил 111 000 работни места за този период, което представлява спад от 13 на сто.

Още: Краят на германските автомобили наближава? Срив в продажбите и фатално изоставане от конкуренти

Заетостта в текстилната и металургичната промишленост е намаляла съответно с 16 и 13 на сто, докато химическият, фармацевтичният и електротехническият сектор отбелязват умерено увеличение на заетостта – съответно с 3 и 2 на сто.

От консултантската компания отбелязват, че макар съкращенията през 2025 г. да са значителни, те остават сравнително ограничени на фона на риска от по-дълбоко свиване, ако икономическите условия не се подобрят.